Kia e LoJack insieme nella lotta ai furti di auto. Con partnership risparmio del 25% sui costi assicurativi

Kia Italia e LoJack Italia, società leader nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati, hanno siglato un accordo per la protezione dell’intera gamma dei modelli della casa automobilistica coreana. Grazie a questa intesa Kia offre ai propri clienti la possibilità di installare presso la propria rete di concessionarie su tutti i modelli la tecnologia LoJack che, in caso di furto, garantisce percentuali di recupero pari al doppio della media nazionale.

La partnership associa due brand che da sempre investono sull’innovazione tecnologica per la sicurezza e la protezione degli automobilisti. Tre sono gli elementi che consentono una maggiore efficacia di LoJack rispetto ai metodi tradizionali: la tecnologia in radiofrequenza, non schermabile, in grado di rilevare i veicoli in posti nei quali gli altri sistemi sono meno efficaci (container, parcheggi sotterranei e garage); una Centrale Operativa 24/7 sempre al servizio del cliente, che in caso di furto del veicolo, fornisce costanti aggiornamenti durante le attività di ricerca; il team sicurezza LoJack che ogni giorno supporta sul campo le Forze di Polizia nelle attività di localizzazione, recupero e restituzione del veicolo al proprietario.

"Il business criminale dei furti è in rapida e costante evoluzione.", ha affermato Nicola Mannari, Senior Sales Director LoJack e SML Automotive EMEA. "Nella continua guerra a colpi di tecnologia contro i ladri d’auto a fare la differenza può essere un sistema non schermabile, in grado di supportare le Forze dell’Ordine nella fase di rilevamento della posizione esatta dell’auto e un team che sul campo fornisce un supporto strategico per il successo delle fasi di rilevamento e recupero del mezzo. Sono queste le armi che ci consentono di muoverci con rapidità ed efficacia sin dagli istanti immediatamente successivi al furto e garantire maggiore tranquillità e protezione agli automobilisti”.

Un ulteriore beneficio per gli automobilisti Kia, oltre a una maggiore sicurezza dei veicoli, è costituito dal risparmio del 25% sulla tariffa furto della polizza fornita dalla rete e dall’accesso agevolato all’abbonamento triennale al sistema di recupero.