Kia, Luciano Darderi sceglie la nuova Seltos come vettura ufficiale per la sua attività professionale

Prosegue la collaborazione tra Kia Italia e Luciano Darderi. Il tennista italiano, entrato lo scorso agosto nella famiglia Kia come Brand Ambassador, ha ricevuto una Kia Seltos che diventa la sua vettura ufficiale per gli spostamenti quotidiani e le trasferte legate alla sua attività professionale. La scelta è ricaduta sul nuovo suv compatto della casa coreana per la combinazione di design, tecnologia e capacità off-road, grazie anche alla trazione integrale. Caratteristiche pensate per accompagnare Darderi in una stagione caratterizzata da continui viaggi tra allenamenti, tornei e impegni professionali.

A completare la dotazione ci sono l'abitabilità interna e i sistemi tecnologici di ultima generazione. La collaborazione tra Kia e Darderi si inserisce nel più ampio legame del marchio con il mondo del tennis e nei valori racchiusi nella filosofia «Movement that Inspires». Determinazione, ambizione, autenticità e capacità di affrontare nuove sfide rappresentano i punti di contatto individuati dal brand con il percorso sportivo del tennista. «Siamo orgogliosi di vedere Luciano Darderi entrare sempre più concretamente nella famiglia Kia», ha dichiarato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia. «La consegna della sua Kia Seltos rappresenta un momento simbolico che testimonia la vicinanza tra il Brand e uno degli atleti italiani più promettenti del panorama internazionale».

Soddisfatto anche Darderi: «Per chi come me trascorre gran parte dell'anno in viaggio, avere a disposizione un'auto distintiva, tecnologica e sicura in ogni situazione, è fondamentale. Fin dal primo incontro ho percepito una forte affinità con i valori del brand e sono orgoglioso di rappresentare Kia». Con la consegna della Seltos, Kia Italia rafforza quindi la collaborazione con il tennista e il proprio rapporto con una disciplina che da oltre vent'anni rappresenta uno dei pilastri della strategia sportiva internazionale del marchio. Nel team degli Ambassador italiani figurano anche Lorenzo Musetti e lo stesso Darderi.