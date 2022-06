Kia, il nuovo Niro “canta” con Mahmood. Musica d’autore come sottofondo verso la mobilità sostenibile

Musica d’autore come sottofondo al cammino della Kia verso quella mobilità sostenibile di cui ambisce alla leadership. Così si può riassumere lo spirito dell’iniziativa varata dalla filiale italiana in occasione del lancio del nuovo Niro, il crossover che nel 2013 fu il primo modello del brand proposto esclusivamente in versione elettrificata, dapprima ibrida, poi anche plug-in e successivamente 100% elettrica e che per questo viene presentato come un manifesto della sostenibilità.

Le stesse alternative di propulsione – ovviamente evolute perché in campo automobilistico nove anni non passano invano – caratterizzano la seconda generazione il cui look fluido, moderno e aggressivo rivela a prima vista di puntare su un target più giovane, coerente con la strategia di riposizionamento dell’immagine di marca.

È questo il pubblico si cui sembra tagliato su misura il progetto “Sounds Wonderful”, presentato in un luogo per molti versi simbolico come la sede milanese di Radio 105. È un talent digital finalizzato a valorizzazione giovani cantanti che non sempre hanno l’occasione per emergere.

A guidare i candidati nel percorso di crescita è un coach che proprio nel pubblico più giovane ha il suo punto di riferimento principale. Stiamo parlando di Mahmood, cantautore eclettico che per la sua unicità è stato ritenuto perfettamente in linea con il carattere di Niro, del cui lancio è anche il testimonial.

Ad assistere l’artista nella produzione dei video che sui canali digital e social di Kia racconteranno il cammino dei concorrenti sono stati chiamati due personaggi ben noti nel mondo della musica: il producer Michele Zocca, in arte Michelangelo, e il “vocal coach” Riccardo Schiara, noto al pubblico con il nickname di Arashi. Davvero importante il premio in palio per il vincitore: aprire il concerto di Mahmood in programma il 9 luglio a Brescia, all’Arena Campo di Marte.