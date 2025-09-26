Kia presente al Salone Auto di Torino con novità e anteprime. Dal nuovo Sportage al crossover compatto Stonic

Kia è presente al Salone Auto di Torino, in programma fino al 28 settembre, dove ha portato il nuovo suv Sportage affiancato dal crossover compatto Stonic e dal C-suv elettrico EV5. Con oltre 7 milioni di unità vendute, Kia Sportage rappresenta il modello più di successo del marchio coreano e, con il nuovo aggiornamento, introduce importanti novità a livello di design e di innovazioni tecnologiche.

Presente anche Kia EV5, il suv elettrico in arrivo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 che si caratterizza per un'autonomia dichiarata di circa 530 chilometri. Anteprima nazionale per Kia Stonic, il crossover compatto che mostra un nuovo stile, in linea con la filosofia di design Opposites United del marchio nonché nuovi sistemi di connettività e sicurezza. I visitatori potranno accedere anche all'area test drive per provare, oltre a Kia Sportage, il suv elettrico EV5 e la berlina a ioni di litio EV4.