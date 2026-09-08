Kia protagonista al Salone di Torino con Seltos ed EV5 GT. Previsti anche test drive per la EV2 Long Range

Kia Italia sarà protagonista del Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre, con due anteprime nazionali: la nuova Seltos e la EV5 GT. Il marchio sarà presente con uno spazio espositivo in Piazza Castello, dove accoglierà pubblico e appassionati presentando alcune delle più recenti novità della gamma. La nuova Seltos è un SUV compatto caratterizzato da un design più deciso e da un abitacolo ampio e versatile. Il modello punta su connettività, sistemi avanzati di assistenza alla guida e comfort, con una configurazione pensata sia per l'utilizzo quotidiano sia per i viaggi. Accanto a Seltos sarà esposta la Kia EV5 GT, versione ad alte prestazioni del SUV elettrico della famiglia EV.

La vettura interpreta la mobilità a zero emissioni in chiave più dinamica, con elementi estetici specifici, tecnologie digitali e un'impostazione orientata al piacere di guida, mantenendo spazio e versatilità tipici del modello. Il pubblico del Salone potrà inoltre provare direttamente tre modelli della gamma Kia. La nuova Seltos sarà disponibile per i test drive, insieme alla EV2 Long Range, versione elettrica compatta con batteria da 61 kWh e autonomia dichiarata fino a 453 km. Il modello punta a combinare dimensioni compatte, abitabilità e mobilità a zero emissioni. Completa il programma la Sportage Tri-Fuel, proposta che amplia le possibilità di scelta sul fronte delle alimentazioni.

Il modello conserva le caratteristiche di spazio, comfort e dotazioni tecnologiche della Sportage, aggiungendo una soluzione pensata per offrire autonomia e flessibilità d'impiego. La presenza a Torino mette così insieme modelli con caratteristiche differenti, dalla nuova Seltos alla sportiva elettrica EV5 GT, passando per l'elettrica compatta EV2 Long Range e la Sportage Tri-Fuel, a rappresentare la strategia Kia tra elettrificazione, versatilità e nuove tecnologie.