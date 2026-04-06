Kia PV5, primo modello di commerciale elettrico leggero che supporta diverse tipologie di carrozzeria, dalla Cargo alla Passenger

Mentre il mercato dell’auto ha fatto registrare, a inizio 2026, qualche segnale di ripresa, resta difficile la situazione dei veicoli commerciali, reduci da un lungo periodo di crisi. Ciò detto, va seguito con interesse il piano della Kia, che a fronte di un mercato segnato dall’incertezza, e con una persistente predilezione per le motorizzazioni diesel (80% nel 2025, 79,1% a inizio 2026) ha deciso di scommettere sull’elettrico anche per i veicoli da lavoro. Una scelta coraggiosa, e tuttavia fondata sulla credibilità di un progetto di ampio respiro, che in futuro porterà, grazie alla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) a una gamma di prodotti molto articolata e in grado di coprire le necessità più diverse, rivolgendosi a clienti privati, business e flotte.

Progettato da zero per la motorizzazione 100% elettrica, il Kia PV5 (in pratica la versione “da lavoro” della EV5) è il primo modello specifico per il mercato ELCV (Electric Light Commercial Vehicle) della casa coreana. Si posiziona tra i segmenti C e D sfruttando l’architettura modulare “building block” che supporta diverse tipologie di carrozzeria, dalla Cargo alla Passenger, con cabina singola o doppia, fino agli allestimenti più personalizzati, come quelli per il trasporto di disabili. Le dimensioni sono notevoli, ma in casa Kia tengono a sottolineare che “gli ingegneri che hanno lavorato al progetto hanno messo a punto le sospensioni tenendo presenti le circostanze d’uso reali”, e affermano con convinzione che “indipendentemente dal carico, si può contare su un’esperienza di trasporto confortevole in tutte le condizioni”.

Nella versione Cargo – viene specificato – il PV5 offre un volume fino a 4,4 metri cubi, una portata utile fino a 790 kg (690 con batteria long range) e un comodo accesso basso (419 mm): qualità che semplificano le operazioni di carico e scarico. Quanto alla versione Passenger, si distingue per l’altezza del gradino laterale da best in class e per offrire buon comfort. Il pianale, poi, supporta diverse configurazioni di seduta: inizialmente è disponibile quella a 5 posti, poi arriveranno quelle a 6 e 7 posti.

La propulsione è affidata a un motore elettrico montato anteriormente che eroga fino a 120 kW (circa 163 cv/250 Nm). Si può scegliere tra varie opzioni di batteria: per l’allestimento Passenger sono disponibili quelle da 51,5 o 71,2 kWh, mentre la versione Cargo offrirà in futuro anche un’opzione compatta da 43,3 kWh. A seconda della configurazione, il veicolo offre un’autonomia fino a 416 km, adattandosi quindi sia a consegne urbane sia a percorrenze più lunghe. Quanto alla ricarica, la rapida in corrente continua fino a 150 kW richiede 30 minuti per passare dal 10 all’80%, in futuro sarà disponibile la ricarica in corrente alternata a 22 kW.

Obiettivo dichiarato è “contribuire al cambiamento dei trasporti nel mondo del lavoro”. Lo ha detto March Hedrich, presidente e CEO di Kia Europa, sottolineando che “PV5 rappresenta l’inizio di una nuova era, lo strumento che ci consente di andare oltre i confini tradizionali dell’automotive e di offrire inedite soluzioni di mobilità nel nuovo ecosistema del business”.