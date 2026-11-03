Kia rende omaggio a Rafael Nadal con un esemplare unico della EV4 GT. Realizzato con la terra battuta

Kia rende omaggio a Rafael Nadal con un esemplare unico della EV4 GT, realizzato a grandezza naturale utilizzando terra battuta proveniente dai campi sui quali il campione spagnolo ha costruito la propria carriera. Il concept è stato presentato presso la Rafa Nadal Academy di Maiorca e celebra il legame tra il marchio coreano e il tennista, iniziato nel 2004. L'opera combina la terra rossa con la plastilina utilizzata dai designer Kia per modellare le carrozzerie durante le fasi di sviluppo delle vetture. Il risultato riprende le forme della EV4 GT hatchback, con una superficie rosso-arancio attraversata da un nastro bianco che richiama le linee di un campo da tennis.

Il tributo incorpora diversi riferimenti ai risultati sportivi di Nadal: i 63 titoli conquistati sulla terra battuta, compresi i 14 successi al Roland-Garros, i 50 set consecutivi vinti su questa superficie e le cinque stagioni concluse al primo posto del ranking mondiale. La collaborazione tra Kia e Nadal è iniziata nel 2004, quando il marchio ha sostenuto il giovane tennista in Spagna. Nel 2006, dopo la conquista del primo titolo del Grande Slam, Nadal è diventato ambasciatore globale del brand.

Una partnership costruita su valori condivisi come determinazione, disciplina e ricerca del miglioramento. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Kia nel mondo dello sport. Nel 2026 il marchio celebra anche 25 anni di collaborazione con gli Australian Open e prosegue le attività con la Rafa Nadal Academy per promuovere il tennis e avvicinare le nuove generazioni alla disciplina.