Kia sceglie il palcoscenico della MDW 2025 per far luce sulla sua filosofia di design “Opposites United”

La Milano Design Week, in programma fino a domenica 13 aprile, è il palcoscenico scelto dal marchio Kia per far luce sulla sua filosofia di design «Opposites United» attraverso vari mezzi, tra cui scultura, suoni e luci. Kia ha organizzato due eventi per la settimana della Design Week 2025: una mostra pubblica, presso il Museo della Permanente di Milano, per mettere in evidente la filosofica di design «Opposites United», che caratterizza tutti i nuovi modelli del marchio sud-Coreano, e un'installazione, battezzata Transcend Journey, che esplorerà l'evoluzione della mobilità, evidenziando come i veicoli Kia possano colmare il divario tra esperienze urbane e all'aperto, concentrandosi sugli ultimi modelli PBV e EV del marchio.

Ricordiamo che nel 2023, sempre in occasione della Milano Design Week, Kia ha presentato i propri pilastri del design traendo ispirazione dai contrasti presenti nella natura e nell'umanità. Mentre l'anno successivo, nel 2024, Kia ha abbracciato il tema Opposites United: Intersezioni oltre i confini. La mostra ha presentato opere audaci e innovative che hanno incoraggiato la creatività esplorando nuove frontiere e ampliando le idee.