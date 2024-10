Kia sotto i riflettori di Parigi con EV3 e Concept PBV. Stand dedicato al nuovo Suv compatto e al futuro

In occasione del Salone Mondiale dell'Automobile di Parigi 2024, Kia presenta presenta in anteprima europea il nuovo SUV 100% elettrico Kia EV3. Sullo stand non mancheranno nemmeno Kia Concept PV5 Passenger, che prefigura la versione trasporto passeggeri della sua futura gamma di PBV (Platform Beyond Vehicle) 100% elettrici. Kia EV3 è basata sulla piattaforma E-GMP ed è il terzo modello 100% elettrico lanciato da Kia. A caratterizzare EV3 è il design ispirato alla filosofia di design del brand 'Opposites United', tra spazi interni modulabili, tecnologia e infotainment all'avanguardia, oltre ai sistemi di sicurezza di ultima generazione. Kia EV3, che punta al segmento dei Suv compatti elettrici, incorpora le tecnologie introdotte da EV9.

La sua autonomia consente di percorrere fino a 605 km con una singola carica (ciclo misto WLTP). La tecnologia da 400 V permette poi di ricaricare dal 10 all'80% in circa 30 minuti, con ricarica ultra fast. Con un occhio rivolto al futuro e dopo il debutto dei Kia Concept PBV (Platform Beyond Vehicle) allo IAA di Hannover 2024, è la presentazione di Kia Concept PV5 Passenger, anch'esso presente al Salone Mondiale dell'Automobile di Parigi 2024. Lo stand Kia, presso il padiglione 6, è arricchito da numerosi interfaccia digitali e connessi. In particolare è possibile scansionare un QR Code abbinato a ogni modello per consultare le informazioni relative al modello esposto, ma anche riguardo l'intera gamma Kia, sugli accessori, sulle soluzioni di ricarica e molto altro.