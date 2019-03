Kia, dopo la shooting brake Proceed la gamma sarà ampliata all'inedita XCeed

FRANCOFORTE - Non a quello di Ginevra, ma forse al Salone di Francoforte: la nuova variante della Ceed, la possibile Kia XCeed, debutterà al motor show tedesco in programma tra il 12 ed il 22 settembre. Il costruttore assicura che «la versione crossover di Ceed sarà svelata, insieme al nome definitivo, nel corso del quarto trimestre 2019». L'obiettivo è quello di rimanere coerente con il motto "Power to Surprise".

La casa coreana ha diffuso il primo bozzetto del modello che amplia la famiglia, composta dalla berlina Ceed, dalla familiare Sportswagon e dalla shooting brake ProCeed.«C'è un altro stile, un’altra tipologia di veicolo, che riteniamo fortemente meritevole di entrare a far parte della famiglia Ceed», ha anticipato Gregory Guillaume, vice presidente per il Design di Kia Motors Europe. «Questo modello avrà un ruolo decisivo: quello di rendere la gamma Ceed ancora più ‘exciting’, audace e attraente per i clienti europei», ha aggiunto. Guillaume parla delle linee come di una «grande sorpresa», come «qualcosa di mai visto fino a oggi nella famiglia Ceed».

Il nome della declinazione crossover non è certo, ma già altre case, tipo Bmw, Fiat e Opel hanno impiegato la lettera "X" per distinguere i Suv. Assetto rialzato, ma profilo allungato e ribassato caratterizzano la Kia XCeed. Che si distingue anche per i passaruota e per i cerchi maggiorati e verosimilmente anche per le tipiche protezioni paracolpi. Le indiscrezioni parlano anche di una griglia differenziata. Gli stessi rumors lasciano intendere la disponibilità della trazione integrale (come optional), non sempre offerta per i crossover più metropolitani. A quanto pare le motorizzazioni dovrebbero essere quelle "classiche", cioè le unità benzina da 1.0 litri da 120 cv e da 1.3 dal 100 e quella a gasolio CRDi da 1.6 litri da 115 cv.