Kia XCeed, per i tedeschi è l'auto migliore sotto i 35.000 euro

ROMA – Per i tedeschi la nuova Kia XCeed è la migliore auto sotto i 35mila euro. Il nuovo crossover si è infatti aggiudicato il premio Golden Steering Wheel (Das Goldene Lenkrad), come “Best car under 35.000 Euros”. Ad eleggerle la migliore auto sotto i 35mila euro sono stati gli autorevoli Auto Bild e Bild am Sonntag. In particolare la giuria ha valutato 58 nuovi modelli, esaminati in funzione di numerosi parametri, come il prezzo di partenza, l'equipaggiamento offerto di serie, le garanzie, gli eventuali costi aggiuntivi e il piacere di guida.

"La redazione di Auto Bild ha assegnato il premio Golden Steering Wheel a Kia XCeed nell’ambito della categoria ‘Under 35,000 Euros’ perché fin dalle prime valutazioni sono emersi alcuni elementi vincenti, come il notevole spazio, la qualità costruttiva e, non ultimo, la garanzia di sette anni", ha commentato Andreas May, Head of Test and Technology. Non a caso le vendite in Europa della terza generazione della famiglia Ceed sono raddoppiate passando dalle 49.868 unità del periodo gennaio-ottobre 2018, alle 92.050 dell’analogo periodo 2019.

La nuova Kia XCeed è l'alternativa sportiva ai classici Suv. È equipaggiabile con un'ampia offerta di propulsori, con le motorizzazioni a benzina che includono l’apprezzato 3 cilindri turbo 1.0 a iniezione diretta T-GDi da 120 CV e il recente “Kappa” 4 cilindri T-GDi da 1,4 litri e 140 CV. Al vertice della gamma XCeed è equipaggiato con l’1.6 T-GDi da 204 CV e 265 Nm di coppia; si tratta del motore più potente fra quelli disponibili che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Nella gamma diesel Smartstream il 1.6 CRDi è disponibile sia nella versione da 115 CV, sia in quella da 136. A inizio 2020 si aggiungeranno le nuove varianti Plug-in e Mild Hybrid di XCeed. Inoltre, la Kia XCeed è tra i primi veicoli in Europa a offrire l'innovativo sistema telematico UVO Connect, progettato per portare la guida nell'era digitale con servizi Kia Live e un display LCD TFT da 10,25 pollici opzionale.