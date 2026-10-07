Kinto, la Mobility Company di Toyota è partner del piano di mobilità dello Stato della Città del Vaticano

Kinto, la Mobility Company del Gruppo Toyota, rafforza la collaborazione con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nell'ambito di «Conversione Ecologica 2030», il piano che punta a ridurre l'impronta carbonica della flotta dello Stato attraverso la progressiva sostituzione del parco veicoli entro la fine del decennio. L'accordo - si legge in una nota diffusa da Toyota - prevede l'ampliamento della fornitura di vetture e veicoli commerciali a zero o basse emissioni destinati alle attività del Governatorato.

L'intera gamma Toyota e Lexus, compresi i veicoli commerciali elettrici, sarà inoltre disponibile per i dipendenti attraverso formule di noleggio a medio e lungo termine, con l'obiettivo di favorire la scelta di mezzi a minore impatto ambientale anche per la mobilità personale. Le prime unità previste dall'intesa sono state consegnate il 30 settembre in Vaticano, alla presenza dei Segretari Generali dello Stato della Città del Vaticano, l'arcivescovo Emilio Nappa e l'avvocato Giuseppe Puglisi Alibrandi, e del direttore generale di Kinto Italia, Vincent Van Acker.

Il progetto si inserisce nella strategia ambientale del Governatorato, che richiama i principi dell'enciclica «Laudato Si'" e dell'esortazione apostolica «Laudate Deum», e punta a sviluppare soluzioni in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale della mobilità. La proposta di Kinto si basa su una gamma di tecnologie elettrificate che comprende modelli full hybrid, plug-in hybrid e completamente elettrici. Secondo l'azienda, i modelli full hybrid possono viaggiare per almeno il 50% del tempo in modalità elettrica in ambito urbano senza necessità di ricarica esterna, mentre la gamma plug-in hybrid offre oggi autonomie in modalità elettrica superiori a 120 chilometri.

La mobilità a zero emissioni è completata dai modelli 100% elettrici, disponibili anche nel settore dei veicoli commerciali. «Siamo onorati di poter mettere al servizio della Città del Vaticano una flotta di modelli che vanno ben oltre una semplice scelta di mobilità. Siamo certi che l'approccio multi-tecnologico del Gruppo Toyota insieme alle soluzioni di mobilità flessibili di Kinto sia il modo più efficace ed accessibile per gestire la transizione tecnologica nella mobilità di questi anni», ha dichiarato Vincent Van Acker.

L'intesa prevede per il personale del Governatorato formule di noleggio flessibili, nell'ambito dell'offerta Kinto che comprende soluzioni di lungo termine, da 12 a 72 mesi, e formule mensili da uno a 12 mesi. Il portafoglio della società include inoltre servizi di car sharing, carpooling aziendale e un'applicazione per pianificare gli spostamenti integrando trasporto pubblico, treni, taxi e servizi di sosta.