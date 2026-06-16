Koenigsegg Jesko Absolut, la più veloce nell'accelerazione sul quarto di miglio: toccati i 305,7 km/h dopo 402 metri

Con 305,7 km/h raggiunti in uscita sulla distanza del quarto di miglio - la tipica gara di accelerazione con partenza da fermo praticata negli Stati Uniti - l'hypercar Koenigsegg Jesko Absolut ha stabilito il record di velocità per auto di produzione in questa prova. Il tempo fatto registrare sui 402 metri, corrispondenti al quarto di miglio, è stato di soli 8,54 secondi.

La Koenigsegg Jesko Absolut di serie - che è dotata di un V8 biturbo 5,0 litri che eroga una potenza di 1.600 Cv se alimentato con biocarburante E85 e una coppia massima di 1.500 Nm - ha ottenuto questi risultati guidata dal collaudatore ufficiale Markus Lundh presso il circuito di prova della Koenigsegg ad Ángelholm, in Svezia.

Nel libro dei record Jesko Absolut si colloca al momento è davanti al bolide elettrico Rimac Nevera R (quattro motori per una potenza combinata di 2.107 Cv) che ha ottenuto sul quarto di miglio una velocità di uscita di 299,3 km/h e alla Bugatti Tourbillon (dotata di motore V16 aspirato da 8,3 litri ibrido plug-in da 1.800 Cv) che ha fermato gli strumenti a 283,2 km/h.