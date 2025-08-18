Koenigsegg Jesko Absolut, nuovo record nello 0-400-0 km/h. Con 25,21 secondi è l'auto stradale più rapida

La Koenigsegg Jesko Absolut ha stabilito un ulteriore record per auto stradali nella prova che spinge la vettura da 0 a 400 km/h prima di ritornare a 0. Presso l'aeroporto di Örebro, il 7 agosto 2025, il collaudatore Markus Lundh ha fermato il cronometro sul tempo di 25,21 secondi, superando la prestazione maturata dallo stesso brand nel mese di giugno 2024. Merito delle migliorie apportate al software, che saranno appannaggio anche per i clienti già proprietari di una Jesko Absolut.

Questa performance però, potrebbe essere migliorata, visto che, al momento del rilevamento cronometrico, l'asfalto si stava asciugando. Per quanto riguarda, invece, il test 0-250 mph-0, il tempo fatto registrare è stato di 25,67 secondi, mentre lo scatto da 0 a 400 km/h è stato coperto in 16,77 secondi e, per fermarsi completamente dalla velocità di 400 km/h, l'auto ha impiegato 8,44 secondi. Questi numeri verificati utilizzando apparecchiature Racelogic, segnalano anche un miglioramento di oltre 2,5 secondi rispetto al precedente record nello scatto da 0 a 400 km/h.