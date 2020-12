Korando, sulle strade coreane la prova con la guida autonoma di livello 3 by SsangYong

SEUL - A partire da questo mese SsangYong scende per strada con la guida autonoma. La casa coreana ha infatti annunciato una nuova serie di test, con la guida autonoma di livello tre, che avranno come protagonista il Suv di ultima generazione Korando. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti coreano ha infatti rilasciato un'autorizzazione per questo primo test su strada del modello Korando, che segue i precedenti test eseguiti su una XLV. La guida autonoma di livello 3 consente all'auto di assumere il controllo in modo autonomo per la maggior parte del tempo e nelle diverse situazioni quotidiane in cui ci si trova a guidare su strada, inclusa la guida in autostrada.

Il Korando dotato di guida autonoma può cambiare corsia, mantenere la posizione, la distanza e la velocità dal veicolo che precede e circolare entro un certo limite di velocità, utilizzando una mappa stradale in HD ad alta precisione, con informazioni dettagliate. Il sistema, infatti, garantisce una stabilità di guida riducendo le variabili meccaniche durante la decelerazione in curva e mantenendo una velocità sicura. Inoltre, il SUV a guida autonoma analizza le condizioni del traffico quando si trova a ridosso di incroci e svincoli, e avvia i cambi di corsia per superare i rallentamenti del traffico. In particolare, se viene rilevato un rischio o un ostacolo negli angoli ciechi durante il cambio corsia, viene emesso un avviso e l'auto torna nella sua corsia originale per garantire la sicurezza. SsangYong ha iniziato a condurre l'attività di ricerca e sviluppo della guida autonoma nel 2014 e, con il progredire del progetto, nel 2015 ha organizzato eventi dimostrativi che hanno consentito di mostrare con successo i progressi compiuti all'interno di un sistema di trasporto intelligente, tramite la comunicazione con l'infrastruttura stradale.