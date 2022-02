DUBAI - La Dubai Corporation for Ambulance Services (Dcas) ha presentato all’Expo 2020 Dubai «HyperSport Responder», l’auto di soccorso più veloce e costosa del mondo. Prodotta negli Emirati Arabi Uniti, la supercar Lykan HyperSport è la creazione della società W Motors con sede a Dubai e ha un valore di 13 milioni di dirham (3,17 milioni di euro). Una di sole sette auto Lykan HyperSport al mondo, la «HyperSport Responder» accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 400 km/h con il suo motore Porsche biturbo da 780 CV, racconta l’agenzia emiratina Wam. Dotata di 440 diamanti allineati nei fari anteriori a Led, il mezzo è dotato anche di un tetto interno placcato in oro e l’abitacolo dell’auto è rivestito in pelle cucita oro.

«Dubai è diventata sinonimo di tutto ciò che è unico e il primo al mondo. Il lancio di ‘HyperSport Responder’ riflette la posizione unica di Dubai come una delle città leader nel mondo nel campo dell’innovazione», ha dichiarato Khalifa bin Darrai, Ceo della Dubai Corporation for Ambulance Services (DCAS). «La velocità e le capacità dell’auto possono ridurre notevolmente i tempi di risposta durante le emergenze e garantire un intervento tempestivo». L’auto Lykan HyperSport ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel film Fast & Furious 7. «HyperSport Responder» è dotata di un corpo in fibra di carbonio fatto a mano e di molte funzioni futuristiche, tra cui il primo display olografico 3D a mezz’aria al mondo con controllo del movimento interattivo, una navigazione satellitare e un sistema che si connette a Internet. L’ ambulanza va ad aggiungersi alla flotta di 331 veicoli della Dubai Corporation for Ambulance Services che coprono diverse aree dell’emirato di Dubai.