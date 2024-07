L'app My Honda+ si aggiorna a tutti i modelli elettrificati. Per accedere alla plancia virtuale con il controllo da remoto del veicolo

Novità sul fronte della tecnologia, per Honda che ha rilanciato la propria app My Honda+, per coprire ora l'intera gamma del marchio, inclusi veicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in, consentendo ai proprietari di controllare un'ampia serie di funzionalità e integrare ulteriormente il proprio veicolo nella vita di tutti i giorni. Da luglio 2024, infatti, i proprietari di Jazz e:Hev, Civic e:Hev, Hr-V e:Hev, e:Ny1, Zr-V, e:Hev e Cr-V e:Hev/e:Phev di ultima generazione, potranno accedere alla plancia virtuale, al controllo da remoto del veicolo, alla ricerca della posizione e geo-fence per avere tranquillità quando si allontanano dall'auto. Inoltre, la Digital Key Honda sarà disponibile per tutti i modelli eccetto la Jazz, consentendo ai proprietari di trasformare il proprio smartphone in una chiave e condividere in modo sicuro l'accesso al veicolo con un massimo di altri cinque conducenti.

Le altre funzioni della rinnovata app My Honda+ includono la possibilità di inviare un punto di interesse al navigatore satellitare, creare percorsi preferiti e utilizzare la fotocamera dello smartphone in fase di abbinamento con il veicolo. Le revisioni dell'app si traducono inoltre in un aggiornamento più tempestivo e accurato dello stato del veicolo una volta spento. I modelli completamente elettrici e ibridi plug-in acquisiranno ulteriori funzionalità, consentendo agli utenti di programmare a distanza la ricarica del veicolo in base alle proprie esigenze, nonché di impostare il preriscaldamento o il preraffreddamento dell'abitacolo tramite il climatizzatore prima di iniziare un viaggio.