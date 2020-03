L’auto si compra sul web: crescono i clienti di MiaCar.it. C'è anche la consegna a domicilio

ROMA - Il mondo dell’automotive è tra i più penalizzati dallo stato di emergenza che coinvolge l’intero Paese: la voglia di frequentare gli autosaloni è calata drasticamente, l’acquisto della macchina oggi non è ovviamente tra le priorità della gente. Ma è proprio nei momenti difficili che l’esperienza e l’efficienza consentono di trasformare le crisi in opportunità. E così i siti specializzati di e-commerce (ideali perché riducono al minimo i contatti personali) registrano – in controtendenza - significativi incrementi di business. Anche perché sempre più italiani scelgono l’auto online affidandosi a piattaforme collaudate.

Un esempio emblematico è MiaCar.it che nell’ultima settimana, in Lombardia, ha visto aumentare del 2,12% gli utenti che visitano il sito, mentre al centro e nel sud Italia l’incremento medio è stato del 7,6%. Parliamo di una piattaforma online che propone offerte selezionate di auto nuove e km 0 dei soli concessionari ufficiali con risparmi fino al 40% e offre servizi aggiuntivi, come la consegna a domicilio, la cui richiesta è più che raddoppiata negli ultimi giorni.

Il valore aggiunto, in questo caso, è nel brillante curriculum del manager ideatore di MiaCar.it: Lorenzo Sistino, 27 anni nel Gruppo Fiat/Fca fino al traguardo di amministratore delegato di Fiat, Fiat Commerciali e Iveco. Pochi conoscono come lui il mondo dell’auto. “Il nostro obiettivo - spiega Sistino – è rendere più semplice e conveniente l’acquisto. Senza bypassare i concessionari, che restano fondamentali per la consegna e vantano la migliore professionalità anche per illustrare, a chi lo chiede, ogni dettaglio della vettura scelta online, che come tutti i prodotti acquistati sul web si può restituire entro 14 giorni se non si è soddisfatti. La startup MiaCar.it è nata con soci competenti come Fabio Sferruzzi, che è stato cofondatore nel 2011 di un regno dell’innovazione hi-tech come Talent, e la società Synestesya specializzata nell’e-commerce e utilizzata da grandi aziende come Mediaset, L’Espresso, Eataly. I vantaggi sono per i clienti, ma anche per i venditori perché gran parte del lavoro lo facciamo noi”.

Tutti i modelli sono illustrati nei minimi dettagli, il prezzo è chiaramente indicato e non si spende un euro in più. Comparare le diverse offerte per scegliere quella migliore senza snervanti trattative è davvero facile. Inoltre, per fornire maggiori informazioni, gli esperti del call center di MiaCar sono operativi 7 giorni su 7. E tutto il servizio è completamente gratuito.

Come funziona la piattaforma? Scelta la vettura desiderata, la si può prenotare versando un piccolo anticipo con la carta di credito. Il cliente potrà poi procedere con l’acquisto, completando tutte le operazioni online e recandosi in concessionaria solo per ritirare l’auto. Qui, i clienti di MiaCar.it trovano tutto pronto: vedono la loro vettura, confermano l’acquisto ed escono con la nuova auto, in brevissimo tempo, se non scelgono la consegna a domicilio.

E chi cambia idea, come detto, viene completamente ed immediatamente rimborsato. La scelta di un acquisto online contribuisce alla riduzione degli spostamenti e, soprattutto in questi momenti difficili, rappresenta un ulteriore motivo di preferenza per i consumatori.