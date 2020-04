L’Automobile per tutti: per il coronavirus gratis on line la storica rivista dell'Aci

ROMA - Uno degli aspetti incoraggianti legati alla pandemia di coronavirus è sicuramente il contributo di molti nel rendere questi giorni meno difficili. L’industria automobilistica sta facendo la sua parte, mettendo per il momento in pausa la sua normale produzione, per lasciare spazio alla realizzazione di ventilatori polmonari o mascherine. Un’iniziativa arriva anche da chi, quel mondo dell’auto lo racconta ogni mese.

E’ il caso de l’Automobile storica rivista del settore, con alle spalle oltre 120 anni di attività, edita dall’Aci, che ha deciso di consentire a tutti la lettura del suo ultimo numero di aprile in formato digitale. Sarà sufficiente visitare il sito de l’Automobile per avere tutte le informazioni necessarie. Nessuna password o registrazione è richiesta. Una piccola forma di solidarietà digitale per rendere il mondo dei motori più accessibile. Resta in vendita il numero di carta nelle edicole, dove è bene continuare ad andare per acquistare ogni prodotto editoriale in solidarietà con chi lavora anche per tutti noi.

In particolare la storia di copertina del numero di aprile de l’Automobile è dedicata al car design, un tema senza tempo, che riguarda non soltanto lo stile dell’automobile ma la cultura, la tecnologia, la società, l’ambiente. Firma la cover story Chris Bangle, noto designer americano già a capo del centro stile di Fiat e poi di Bmw che da anni vive in Italia, dove guida una società di consulenza mondiale di design e design management. Bangle pone una domanda in modo provocatorio che vale per tutti: il car design di oggi riflette ciò che siamo? A ognuno la sua risposta.

Qualche indicazione si può trovare nelle pagine che festeggiano i 90 anni di Pininfaria mentre sicuramente una risposta l’avrebbe pronta Giugiaro che su l’Automobile presenta il suo ultimo concept. A seguire l’incontro con alcuni dei designer più importanti dei nostri giorni: Flavio Manzoni di Ferrari, Klaus Bischoff di Volkswagen, Laurens van den Acker di Renault, Amko Leenarts di Ford, SangYup Lee di Hyundai.

Senza dimenticare l’attualità: tra pandemia ed economia, il ceo di Daimler Ola Källenius spiega a l’Automobile il suo punto di vista, mentre su altre pagine si racconta come vada avanti la fusione fra Psa e Fiat Chrysler.