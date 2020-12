Per l'Esercito Italiano una flotta di Ranger. In missione a bordo del pick-up Ford

ROMA – L'Esercito Italiano disporrà di una flotta di Ford Ranger. Il veicolo americano, già vincitore dell'International Pick-up Award 2020, è destinato a «soddisfare specifiche esigenze logistiche» e ad impieghi anche in fuoristrada. Soprattutto, potrà venire utilizzato dai militari in operazioni all'estero. Verosimilmente è per questo che non è stato precisato né il numero dei pick-up acquistati dal Ministero della Difesa né il reparto di assegnazione.

I Ford Ranger per l'esercito sono a doppia cabina Xlt e montano il motore sovralimentato a gaoslio Ecoblue da 2.0 litri da 170 cavalli. I veicoli “in divisa” sono stati allestiti in collaborazione con la società specializzata piemontese Aris (Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali), che l'Ovale Blu ha riconosciuto nel programma Qualified Vehicle Modifier nato per fornire garanzie sui parametri qualitativi a livello europeo.

In una nota, Ford ricorda che il pick-up (che è a listino anche nella sua variante ad alte prestazioni sviluppata dalla divisione Performance, il Ranger Raptor) è “molto apprezzato dai militari” per le proprie doti di versatilità e robustezza. Non solo in Italia, il veicolo piace anche ai privati: nel corso del 2020, il pick-up americano ha aumentato la propria penetrazione di oltre 4 punti, confermandosi leader nel segmento con oltre il 36% di quota.

«Siamo orgogliosi di continuare il nostro rapporto con le Istituzioni e tutti i loro corpi operativi preposti ad assicurare la nostra incolumità», ha dichiarato Marco Buraglio, responsabile della divisione veicoli commerciali di Ford Italia. «La fornitura all’Esercito Italiano si associa all’impegno profuso e la professionalità che gli operatori del Ministero della Difesa dimostrano ogni giorno, intervenendo nelle situazioni più estreme e complesse, consentendoci di mostrare, in modo tangibile, il rapporto solido e radicato nel tempo, che lega Ford Italia alle comunità e al territorio», ha aggiunto il manager.