Jaguar, dalla pista alla strada: l'esperienza con la e-Tropy migliora la I-Pace

LONDRA - Dalla pista alla strada. Un motto che sembra essere diventato il leitmotiv di Jaguar. Che, dopo una stagione di corse con la I-Pace eTrophy a seguito del campionato del mondo di Formula E, ha potuto realizzare una serie di miglioramenti che coinvolgeranno le I-Pace stradali. Migliorie che non comprendono l'innesto di nuove componenti, bensì riguardano un aggiornamento della parte software.

Stephen Boulter, I-Pace Vehicle Engineering Manager, ha dichiarato: “Il Jaguar I-Pace eTrophy ha generato una notevole quantità di dati da analizzare. Dalle gare in pista abbiamo ottenuto dei marginali miglioramenti, che ora verranno applicati alle auto dei nostri clienti per migliorare ulteriormente la loro esperienza di guida. I nuovi aggiornamenti software ottimizzano i sistemi di gestione del propulsore, incrementando l’efficienza e consentendo ai conducenti di I-Pace di poter usufruire di una maggiore autonomia con una singola ricarica, senza modifiche sostanziali all’hardware. È proprio il caso dire che la vettura migliora con il passare del tempo.”

Il potere dell'elettronica rinnoverà 5 diversi “campi” di Jaguar I-Pace. Ad esempio le modifiche all’algoritmo del calcolo predittivo dell’autonomia forniranno una stima più precisa e coerente. Mentre la quantità di energia recuperata alle velocità più basse verrà aumentata per massimizzare l’efficienza e l’autonomia. Così i freni “accumuleranno” energia in modo più efficiente quando la batteria sarà in uno stato di carica elevato. Altri aggiornamenti provvederanno a perfezionare il controllo della gestione termica, grazie ad un maggiore utilizzo del sistema a palette attive del radiatore. Sarà poi diversificata l'attuale distribuzione della coppia tra il motore anteriore e quello posteriore, in modo tale da garantire una maggiore efficienza durante la guida in modalità Eco. Infine gli aggiornamenti consentiranno alla batteria di operare ad uno stato di carica inferiore rispetto a prima, senza influire sulla guidabilità, sulla durata o sulle prestazioni.

Pertanto Jaguar sta invitando i propri clienti a recarsi nelle concessionarie per l’installazione gratuita dell’aggiornamento che, tra le varie modifiche, consentirà anche di usufruire della funzionalità Software-Over-The-Air (SOTA). Ovvero la vettura sarà in grado di ricevere i successivi aggiornamenti da remoto.