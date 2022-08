Cupra Born chiede strada ai giovani. È iperconnessa con tanta tecnologia per la sicurezza e il comfort

MILANO - Forse potrà sembrare fin troppo enfatica la definizione di «Impulso a una nuova era» che la comunicazione ufficiale del marchio attribuisce alla Cupra Born, ma certamente la vettura propone contenuti d’avanguardia sul piano non solo della propulsione “pulita”, ma anche della sicurezza e della connettività. Presupposto, quest’ultimo, indispensabile per far breccia nei cuori della Generazione Z, quella dei nativi digitali che della marca – nata nel 2018 – rappresentano un naturale target di riferimento e che neppure in mobilità intendono rinunciare ai collegamenti con il mondo esterno.

Grazie a “Wireless full link”, per esempio, la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay consente di gestire gran parte delle funzionalità dello smartphone tramite il display da 12 pollici del sistema di infotainment, offrendo un accesso intuitivo e sicuro ai contatti, alle mappe e alle playlist musicali che vengono riprodotte con l’elevata qualità assicurata dal sofisticato impianto audio Beats con 9 altoparlanti. Né manca il sempre più diffuso ricorso all’assistente digitale che nel caso della Born si attiva ripetendo il classico saluto spagnolo “Hola, Hola”.

Cuore dei dispositivi di connettività è la tecnologia Cupra Connect alla quale si associa la nuovissima app My Cupra che mette a disposizione numerosi servizi online. Tra questi, la possibilità di impostare a distanza il climatizzatore e la temperatura dei sedili – sia in anticipo, sia quando di sbloccano le portiere – piuttosto che la ricarica, magari determinando l’esatta capacità che la batteria dovrà avere al momento della partenza.

Non meno importante il contributo della tecnologia alla sicurezza e al comfort. In tema di assistenza alla guida, per esempio, il cruise control adattivo localizza la vettura e, confrontandone la posizione con i dati del Gps, provvede ad adeguare la velocità sia alla configurazione del percorso che deve affrontare, sia agli eventuali limiti di velocità.

Dando ormai per scontati su vetture di questa categoria il mantenimento automatico della corsia di marcia e l’adeguamento dell’andatura al flusso del traffico, ricordiamo la tecnologia “Side and exit assist” che avverte il conducente di eventuali ostacoli difficilmente visibili dal posto di guida, come pure gli segnala eventuali “avvicinamenti” pericolosi mentre si appresta ad aprire la portiera dopo aver parcheggiato l’auto.