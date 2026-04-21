Dongfeng al Teatro Alcione di Milano con un fuoristrada da 206.900 euro e una berlina che percorre 1.400 km

C'è anche Dongfeng alla Design Week di Milano. Il gruppo automobilistico di Wuhan, fondato nel 1969 e tra i principali produttori cinesi per volumi, ha scelto il Teatro Alcione come sede di un'installazione immersiva aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile, allestita dallo studio milanese Cabinaa. Al centro dello spazio, due vetture che rappresentano filosofie di prodotto opposte: il Suv fuoristrada MHero 1 e la berlina premium Voyah Passion L. DF Motor Italia opera nel Paese su mandato diretto della casa madre dal maggio 2025.

I due prodotti in mostra coprono fasce di mercato e vocazioni d'uso profondamente diverse. MHero 1 è un Suv lungo quasi cinque metri e pesante oltre tre tonnellate, disponibile in tre versioni con architetture di propulsione distinte. La Rev II è un extended range con motore termico 1,5 turbo che funge da generatore, due motori elettrici per 544 Cv complessivi e un' autonomia totale di 729 km: il prezzo parte da 133.900 euro. La Rev III aggiunge un terzo motore elettrico, arrivando a 816 Cv e 825 km di autonomia totale, a 164.900 euro. La versione Bev è completamente elettrica, con quattro motori per 1.088 Cv, coppia massima di 1.400 Nm, 0-100 km/h in 4,2 secondi e batteria da 142,7 kWh per 450 km di autonomia dichiarata: il prezzo è di 206.900 euro. Tutte le versioni montano pneumatici Pirelli Scorpion, sospensioni pneumatiche AeroRide con regolazione in altezza di 150 mm, bloccaggi dei differenziali anteriore e posteriore e trazione integrale con modalità specifiche per neve, fango, sabbia, roccia e guado fino a 90 cm di profondità.

La Voyah Passion L è invece una berlina di rappresentanza lunga 5.125 mm, sviluppata dal brand premium interno a Dongfeng. La versione ibrida plug-in abbina un motore termico 1,5 turbo da 143 Cv a due unità elettriche per una potenza complessiva di 660 Cv e una coppia di 915 Nm. La batteria da 63 kWh garantisce 410 km in modalità solo elettrica, mentre l'autonomia complessiva con il serbatoio da 51 litri arriva a 1.400 km, secondo quanto dichiarato. L'architettura a 800V consente la ricarica rapida dal 20 all'80% in 12 minuti. Sul piano tecnologico, la vettura integra la piattaforma Huawei Qiankun Ads 4, undici telecamere esterne, tre radar 4D e dodici ultrasuoni: una configurazione progettata per la guida autonoma di livello 4, già operativa in Cina e predisposta per l'omologazione europea. Il prezzo per il mercato italiano non è stato indicato.