La McLaren vuole essere la terza incomoda nel duello tra Mercedes e Red Bull

Sarà la McLaren la terza incomoda nel duello tra la Mercedes e la Red Bull-Honda nel Mondiale F1 2021 che scatterà venerdì prossimo sul circuito di Sakhir, in Bahrain? Il team di Zak Brown ha compiuto passi da gigante da quando nel 2019 è arrivato il nuovo team principal Andreas Seidl, che ha messo ordine in una factory dove regnava il caos e tutto era sottoposto alle bizze di Fernando Alonso. Andato via lo spagnolo, l'ex ingegnere della BMW in F1 e l'ex responsabile sportivo e tecnico della Porsche LMP1 nel Mondiale WEC, ha trovato i giusti "ingranaggi" per far uscire la squadra di Zak Brown dalla palude grazie anche al perfetto binomio di piloti composto da Carlos Sainz e Lando Norris.

Terza nel mondiale costruttori 2020, la McLaren ha prontamente reagito al passaggio del pilota spagnolo alla Ferrari non facendosi sfuggire Daniel Ricciardo. Dunque, dal punto di vista dei piloti, nessun indebolimento, mentre sul fronte motori, al posto del Renault il team inglese avrà la power unit Mercedes. Un passo in avanti notevole dunque, e lo si è potuto vedere nei test pre campionato. La MCL35M è stata costantemente al vertice ed è opinione comune che sia Ricciardo sia Norris non abbiano volutamente spinto a fondo, nascondendosi. La monoposto, sviluppo della MCL35, ha subìto un pesante intervento ne retrotreno per adattarla al nuovo motore, dagli ingombri diversi.

"Sono stati tre giorni davvero regolari, senza problemi, sono davvero contento", ha sottolineato Ricciardo. "Il team mi ha fatto sentire a casa, sono a mio agio e non vedo l'ora di affrontare il Gran Premio". In sintonia il compagno Lando Norris: "È difficile sapere cosa fanno gli altri, ma possiamo essere fiduciosi. Abbiamo delle cose su cui lavorare, sicuramente, non tutto è perfetto, ma sono felice". La MCL35M si è dimostrata affidabile ed ha impressionato positivamente anche per il passo-gara, mentre dal punto di vista tecnico ha catturato l'attenzione il disegno del diffusore. A Woking hanno interpretato in modo molto interessante le regole 2021, che prevedono un "taglio" di 5 centimetri delle paratie per ridurre il carico, così da avere una superficie più estesa dei profili verticali attorno al cambio. A livello di grip, può essere un grosso vantaggio. "È sempre bello tirar fuori qualcosa di unico, il merito va al nostro reparto aerodinamico per aver capito che si potevano sfruttare in questo modo i nuovi regolamenti", ha raccontato il direttore tecnico James Key. "Forse siamo un po' sorpresi di essere i soli ad averlo fatto".