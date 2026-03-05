La prima immagine della prossima Volkswagen Golf che sarà come le altre Golf anche da elettrica

Come sarà la prossima Volkswagen Golf? Come una Golf. La conferma è venuta in occasione di un incontro tenutosi a Wolfsburg con le maestranze nel corso del quale è stata mostrata la silhouette di quella che sarà la prossima generazione della Volkswagen più venduta della storia con 37 milioni di unità. Del resto, la Golf ha fatto della continuità e della fedeltà alla formula originale del 1974 l’elemento principale del suo successo nel tempo. E non stupisce che anche stavolta sarà così per quella che dovrebbe arrivare nel 2028 e portare al debutto la piattaforma SSP e la sua architettura elettronica e software che tanti grattacapi hanno creato tanto che alla fine si è deciso di ricorrere a Rivian per il sistema operativo.

I tratti fondamentali della Golf 9 sono inequivocabili: frontale corto e discendente, abitacolo sormontato da un lungo tetto arcuato che termina con uno spoiler, archi ruota rotondi, montante poco inclinato e coda alta e tronca. Era così la Golf disegnata da Giorgetto Giugiaro, così è quella attuale e così sarà la prossima che, come è noto, sarà elettrica e si chiamerà ID.Golf seguendo quanto fatto con la prossima Polo. Questo tuttavia non vuol dire che la Golf con motore termico sparirà. La sua produzione sarà spostata in Messico dalla seconda metà del 2027 e, con ogni probabilità, sarà ancora venduta sui nostri mercati accompagnando saggiamente quella transizione che i costruttori avrebbero voluto fosse molto più rapida ed invece sarà assai più graduale, in equilibrio tra le esigenze del mercato e i vincoli delle normative.

La Golf attuale dunque riceverà progressivi aggiornamenti e, con ogni probabilità, sarà sempre basata sulla piattaforma MQB, anch’essa pronta ad ulteriori passi avanti come nel caso della versione EVO che ha portato diverse modifiche, soprattutto per l’architettura elettronica. La ID.Golf invece condurrà la Golf verso il futuro facendo quello che tutte le Golf hanno fatto, ovvero mantenersi pienamente riconoscibile, ma sempre al passo con i tempi con la tecnologia.