La storia Ferrari in un podcast su Spotify: sette racconti sul tema "Le origini di una leggenda"

MARANELLO – Tra le tante attività che Ferrari sta portando avanti (dalla realizzazione di respiratori alla raccolta fondi) con il fine di supportare la struttura sanitaria del modenese e non solo in questo delicato periodo di emergenza sanitaria, c'è anche una nuova iniziativa messa in campo per non lasciare soli gli appassionati del Cavallino Rampante. Per la prima volta viene infatti offerta attraverso la piattaforma di streaming audio Spotify una serie di podcast sulla Casa modenese, che accompagnerà i ferraristi lungo un viaggio nel tempo.

“Le origini della leggenda” è il tema dei sette racconti che, decade dopo decade, ripercorreranno i momenti più salienti e gli aneddoti meno noti della straordinaria storia del Cavallino Rampante. L’excursus nel passato inizia nel 1947 con la prima vittoria di Franco Cortese al Gran Premio di Roma al volante della 125 S, prosegue nel 1948 con il lancio della celebre Ferrari 166 MM, e con il trionfo alla 24 Ore di Le Mans nell’anno successivo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ogni settimana un nuovo episodio arricchirà il racconto che si potrà ascoltare e condividere su Spotify in lingua inglese, da pc o smartphone, al seguente link. Insomma, un viaggio virtuale ma autentico, che emozionerà chi ha i motori nel cuore.