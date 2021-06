La telematica e la tecnologia anti-furto LoJack approdano in Spagna

Offrire al mercato spagnolo innovative soluzioni di mobilità connessa e per il recupero dei veicoli rubati. Aiutare concessionari di auto e moto, assicuratori, società di noleggio, case costruttrici e imprese edili iberiche a monitorare e gestire in modo proattivo le proprie flotte e proteggersi dal furto. Con questo duplice obiettivo nasce LoJack España, l’azienda interamente controllata dal colosso americano della telematica CalAmp. LoJack España mira a conquistare rapidamente ampie quote nel mercato spagnolo grazie a partnership con molti delle più grandi compagnie di assicurazioni, concessionari auto e moto e società di noleggio, sfruttando al meglio anche i deal internazionali già esistenti.

La Spagna figura al terzo posto, dopo Italia e Regno Unito, tra i paesi europei con il più alto tasso di furto di veicoli. Le stime evidenziano come in Spagna vengono rubati 100 veicoli al giorno. In questo scenario LoJack España mira non solo a prevenire il furto dei veicoli, ma anche a migliorare i tassi di recupero dei veicoli rubati. La consolidata soluzione LoJack Premium Touch, che combina la tecnologia in radiofrequenza con GPS/GSM, fornisce a proprietari di flotte, gestori e conducenti un monitoraggio della posizione accurato e in tempo reale per supportare il recupero del veicolo. La tecnologia MESH consente, inoltre, a ciascuna auto equipaggiata LoJack di rilevare altre vetture rubate nelle vicinanze, consentendo di raggiungere un elevato tasso di recupero e tranquillizzando consumatori e aziende.

I rapporti diretti con le forze dell'ordine locali in Spagna vengono coordinati da José Ignacio Rubio, ex direttore commerciale e marketing di Detector (ex licenziatario in Spagna di LoJack Corp.). Rubio assumerà il ruolo di Country Director per guidare LoJack España in Spagna e la futura espansione aziendale in Portogallo per portare l'intera gamma di soluzioni di CalAmp nella regione, compreso CalAmp iOn ™ per la flotta e l'intelligence degli asset.

"Il lancio di LoJack España è una nuova testimonianza della crescita della presenza diretta di LoJack e CalAmp in Europa", ha aggiunto Maurizio Iperti, Senior Vice President LoJack EMEA. "Da Tracker nel Regno Unito a LoJack Italia e ora LoJack España, continuiamo ad espandere la nostra portata globale, aiutando i clienti in questi mercati a tracciare, monitorare e recuperare al meglio le loro risorse vitali con livelli inimmaginabili di intelligenza e visibilità possibili, per consentire di espandere la propria attività e accrescere il proprio business".