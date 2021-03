La telematica sale a bordo anche delle macchine da lavoro. Siglato accordo tra CGTE e LoJack

L’evoluzione della telematica è inarrestabile e oggi compie un nuovo passo, salendo a bordo e rendendo connesse anche le macchine da lavoro. A renderlo possibile è l’accordo annunciato da CGTE, azienda leader nel noleggio di macchine da lavoro e player europeo distributore del brand Caterpillar e LoJack Italia, società leader nelle soluzioni telematiche e nel recupero dei veicoli rubati.

Grazie alla partnership a bordo degli oltre 4.000 mezzi della flotta CGTE in Italia saranno installati i dispositivi LoJack che utilizzano una doppia tecnologia: la radiofrequenza (non schermabile, in grado di superare anche le barriere fisiche come container, capannoni, parcheggi sotterranei e garage), molto efficace nella lotta contro i furti dei veicoli; la telematica, che consente di tenere sotto controllo in tempo reale i parametri dei mezzi: dai chilometri percorsi al livello di carica della batteria, fino a una serie di allarmi quali l’eventuale accensione e spostamento del mezzo fuori dalla fascia oraria lavorativa, lo scollegamento del dispositivo, l’entrata o l’uscita da una determinata area. Tutti alert che, se attivati, saranno tempestivamente gestiti dalla centrale operativa LoJack, che potrà verificare l’accaduto e, nel caso di furto, avviare tempestivamente le ricerche.

“L’accordo con LoJack rappresenta una partnership strategica e con grandi prospettive di crescita in futuro”, ha dichiarato Massimo Rossi, AD di CGTE. “Questo passo va nella direzione di aumentare la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti e migliorare ulteriormente la gestione della flotta noleggio grazie a sistemi di connettività più evoluti”.

L’accordo produrrà benefici non solo sul fronte del contrasto alla piaga dei furti, ma anche sul versante della logistica; i dispositivi LoJack, infatti, consentiranno a CGTE di localizzare in qualsiasi momento tutti i mezzi in flotta, controllare la gestione dei tagliandi effettuati dagli stessi e verificare le ore di accensione del veicolo, elemento prezioso per definire il suo reale utilizzo.

“La partnership con CGTE costituisce per noi un primo passo importante in questo mercato”, sottolinea Maurizio Iperti, AD LoJack Italia e Senior Vice President LoJack EMEA. “Grazie all’esperienza maturata a livello internazionale nel settore delle macchine da lavoro, siamo oggi in grado di offrire soluzioni avanzate, flessibili, tagliate su misura delle singole aziende che intendono proteggere i propri asset, i beni e le strumentazioni e rendere più efficace la propria logistica”.