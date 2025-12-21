​La via dell’inclusione passa da Kia: mobilità al fianco della Federazione Italiana Golf nel 2026

Sul green, come sulla strada, non basta “esserci”: conta arrivarci. È una questione di traiettorie, di ostacoli da leggere in anticipo e di colpi da dosare con precisione, perché ogni barriera – fisica o culturale – può trasformarsi in un bunker difficile da uscire. E se nel golf la differenza la fa spesso un dettaglio, nello sport paralimpico la differenza la fanno le condizioni: accessibilità, supporto, mobilità. È da qui che la Federazione Italiana Golf ha scelto di partire, presentando al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano) il Programma del Settore Paralimpico per il 2026 e ufficializzando la collaborazione triennale con Kia Italia come Official Automotive Partner: un “drive” condiviso che punta a mettere in movimento persone, idee e futuro, con un obiettivo chiaro — rendere il diritto allo sport qualcosa di praticabile, non solo dichiarato.



Un colpo contro le barriere: l’annuncio a Tolcinasco

La giornata, ospitata dal Castello Tolcinasco, ha visto gli interventi di Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia; Simone Rasetti, Segretario Generale Comitato Italiano Paralimpico e Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica FIG. Per il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa è intervenuto il Presidente Emanuel Stilo. L’idea di fondo è semplice e insieme decisiva: per far crescere un movimento sportivo servono visione e struttura, ma serve anche la possibilità concreta di muoversi, partecipare, esserci davvero. Ecco perché, in questo appuntamento, lo sport è entrato in dialogo diretto con l’automotive.



La roadmap FIG 2026: élite, formazione, tecnologia e accessibilità

Il cuore dell’annuncio FIG sta nella visione strategica del Settore Paralimpico 2026, impostata su direttrici parallele ma convergenti. La Federazione intende attivare un Programma Élite mirato allo sviluppo agonistico di giocatori Under 35, includendo anche atleti provenienti da altre discipline, con l’obiettivo di formare campioni capaci di ispirare e di fungere da riferimento. In parallelo, la FIG vuole consolidare il legame sinergico con INAIL e CIP per offrire a chi ha subito un infortunio una nuova prospettiva di vita, portando la tecnologia al servizio dello sport. Un altro pilastro sarà la Formazione dei Tecnici attraverso la Scuola Nazionale FIG, perché inclusione e qualità passano anche dalle competenze. Sul fronte accessibilità, inoltre, verrà finalizzato l’accordo con World4All, start-up che supporterà la mappatura delle barriere architettoniche nei circoli. L’orizzonte dichiarato è l’allineamento agli standard internazionali per sostenere il percorso di inserimento del golf nelle Paralimpiadi a partire dai Giochi del 2036.



Kia Official Automotive Partner: la mobilità che rende possibile lo sport

La firma dell’accordo triennale tra Federazione Italiana Golf e Kia Italia traduce i valori in operatività: Kia sarà Official Automotive Partner del Settore Paralimpico FIG, supportando la mobilità dei golfisti paralimpici italiani durante i raduni e gli eventi sportivi organizzati dalla Federazione, dall’Open d’Italia ProAbili presented by Regione Marche ai Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità. La mobilità, qui, non è un dettaglio di contorno: è una condizione abilitante, quella che permette di trasformare calendario e programmi in presenza reale. Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, ha dichiarato: “Desidero ringraziare Kia per aver condiviso valori e principi ispiratori e per aver creduto nella forza trainante del golf, motore della vita per tanti atleti paralimpici. Su strada, come sul green, il cammino che abbiamo deciso di intraprendere insieme si fonda su concetti come inclusione, accessibilità e sostenibilità. Il rafforzamento del Settore Paralimpico è uno dei punti cardine del progetto di crescita del movimento golfistico italiano. Oltre all’Open d’Italia ProAbili, torneo EDGA che, con il supporto della Regione Marche, tornerà per il terzo anno al Golf Club Conero dal 30 al 31 maggio, la FIG organizzerà anche un Campionato Europeo a Squadre per golfisti con disabilità nel luglio 2026, con sede di gara da ufficializzare. Si completa così una programmazione agonistica di assoluto rilievo che, in aggiunta, prevede l’83° Open d’Italia al Circolo Golf Torino La Mandria – con il numero record di 10 azzurri con carta per il DP World Tour - dal 25 al 28 giugno, il ritorno del Ladies Italian Open in programma al Golf Club Milano dal 25 al 27 settembre e la conferma al San Domenico Golf del Sergio Melpignano Senior Italian Open, tappa del Legends Tour con i campioni over 50. Il 2026 non sarà solamente un anno di grandi eventi, ma l’inizio di una nuova era grazie a “GOLFPOP”, Progetto che rivoluzionerà l’approccio a questo sport, facilitando l’approdo di giocatrici e giocatori nei circoli italiani e che, nello specifico, avrà una sua autonoma campagna di marketing mirata a suscitare l’interesse di tutti gli sportivi con disabilità”. Dal lato Kia, Giuseppe Bitti ha sottolineato la connessione tra inclusione, tecnologia e responsabilità ambientale, portando al centro il PV5: “Siamo orgogliosi di sostenere la Federazione Italiana Golf in questa iniziativa che promuove inclusione e accessibilità nello sport. Con il nostro Kia PV5, un van 100% elettrico progettato per rispondere a ogni esigenza di mobilità, vogliamo rendere possibile a tutti i ragazzi e gli atleti, anche con disabilità, di vivere la passione per il golf. Questa partnership riflette i valori di Kia: innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Crediamo che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire le persone, abbattere le barriere e creare opportunità per tutti. Il nostro impegno per la mobilità elettrica non è solo una scelta tecnologica, ma una responsabilità verso l’ambiente e le generazioni future. Con questa collaborazione, riaffermiamo il valore dell’inclusione come pilastro fondamentale per una società più equa e sostenibile”.

“Il diritto di accesso allo sport”: voci e storie dalla tavola rotonda

A chiudere i lavori, la Tavola Rotonda “Il diritto di accesso allo sport”, con la partecipazione di Giuseppe Mazzara, CX & brand Marketing Director di Kia Italia; Alceste Cavallini, Delegato CIP Provincia di Milano; Andrea Cutti, Responsabile della Ricerca Applicata Laboratorio Protesi INAIL di Budrio; Tommaso Perrino, Ambassador Settore Paralimpico FIG e campione in carica Open d'Italia Disabili e titolo italiano; Giulia Marabotti, Giocatrice della Squadra Nazionale Paralimpica e vincitrice degli RSM European Playoffs Categoria Stableford e Arturo Mariani, Fondatore ASD Roma Calcio Amputati e Academy ProAbile.