​Lamborghini Ad Personam compie 20 anni, il 96% delle vetture vendute è “su misura”

Automobili Lamborghini celebra i vent'anni di Ad Personam, il programma di personalizzazione nato nel 2006 che ha trasformato la configurazione delle vetture in una parte centrale dell'esperienza del marchio. Oggi il 96% delle Lamborghini che escono dallo stabilimento di Sant'Agata Bolognese presenta almeno un elemento personalizzato, confermando la crescente richiesta di soluzioni su misura da parte della clientela. Per celebrare l'anniversario, la casa emiliana presenta «Azzurro 20° Ad Personam», una nuova tonalità disponibile per un periodo limitato e ispirata al «Lamé Sky Blu» della storica Miura Roadster. Il colore entra nella palette di oltre 400 varianti offerte dal programma e si distingue per una finitura a quattro strati con pigmenti perlati e particelle di alluminio che creano un effetto luminoso e tridimensionale variabile in base alla luce.

Ad Personam debuttò ufficialmente al Salone di Parigi del 2006 con una Gallardo in serie limitata e nel corso degli anni si è evoluto da semplice programma di personalizzazione a esperienza completa dedicata al cliente. Un passaggio chiave arrivò nel 2013 con la creazione di un team specializzato per assistere i clienti nella scelta di colori, materiali e finiture. Nel 2016 Lamborghini inaugurò l'Ad Personam Studio all'interno dello stabilimento di Sant'Agata Bolognese, trasformando la configurazione della vettura in un'esperienza immersiva tra campioni fisici, configuratori digitali e visite in fabbrica. Già nello stesso anno oltre il 50% delle supersportive consegnate includeva contenuti Ad Personam.

Il progetto si è poi esteso a livello globale con il lancio nel 2020 dell'Ad Personam Virtual Studio per consulenze da remoto e con l'apertura di spazi dedicati nelle Lamborghini Lounge di Tokyo e New York. Parallelamente il programma ha ampliato l'offerta passando da poche opzioni iniziali a centinaia di combinazioni tra colori, materiali e finiture, fino a progetti esclusivi e unici come le Opera Unica.