Lamborghini al CES 2026 di Las Vegas con i sistemi di gestione intelligente del ciclo di vita insieme a PTC

Lamborghini è presente al CES di Las Vegas, ma non con novità per le sue automobili, bensì per i sistemi digitali forniti dallo specialista PTC e grazie ai quali progetta, industrializza e produce le sue celebri supercar.

Gli ultimi prodotti della società che ha sede a Boston applicati dal Toro sono Windchill e Codebeamer. Windchill è un sistema di Product Lyfecycle Management (PLM) che permette di gestire e coordinare i dati con i fornitori e con chi governa i processi di controllo della qualità integrandosi con sistemi gestionali come SAP ERP. In questo modo è possibile tracciare ogni singolo componente e processo gestendo l’inevitabile complessità di un costruttore che costruisce poche unità di pochi modelli, ma dotate di un elevatissimo tasso di personalizzazione.

Codebeamer è invece ciò che tecnicamente viene definita una piattaforma di Application Lifecycle Management (ALM) e serve in fase di progettazione ed industrializzazione per i prodotti, non solo per i componenti fisici, ma anche software complessi in modo da testarli, correggerli e accelerarne così sia la validazione finale sia a monitorarne i processi e la qualità. Entrambi i sistemi sfruttano l’Intelligenza Artificiale e si integrano alla perfezione con Creo, il software CAD (Computer Aided Design) già utilizzato da Lamborghini.

Secondo PTC Windchill migliora del 200% il numero dei progetti gestibili, il lead time del 50%, l’efficienza del reparto Ricerca & Sviluppo del 20% e infine riduce i costi della non qualità del 40%. «Attraverso l’utilizzo di Windchill e Codebeamer insieme, possiamo collegare persone, dati e processi che ci aiutano a rompere i muri che separano i dipartimenti, ridurre i tempi di sviluppo e consegnare un prodotto che incontra veramente i bisogni del cliente» ha commentato Federico Boni, responsabile del settore IT di Automobili Lamborghini S.p.A.

di stretta con collaborazione con PTC, lo stand di quest’ultima ospita la Revuelto, la supersportiva con motore V12 ibrida plug-in da oltre mille cv. Inoltre ci sarà un dimostratore per l’ecosistema software fornito da PTC a Lamborghini – e che include anche ServiceMax con il quale si gestiscono assistenza e manutenzione dei macchinari di produzione – il quale farà vedere come gestisce il ciclo di vita di un paraurti nuovi.