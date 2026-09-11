Lamborghini, al Salone Auto di Torino la Huracán della Polizia. Nella kermesse info su educazione e sicurezza stradale
Lamborghini, al Salone Auto di Torino la Huracán della Polizia. Nella kermesse info su educazione e sicurezza stradale
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Ci sarà anche la Lamborghini Huracán della polizia stradale al Salone dell'Auto di Torino, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre ai Giardini Reali. La vettura, utilizzata anche per il trasporto urgente di organi e materiale sanitario, sarà esposta per tutta la durata della manifestazione.
La polizia di Stato parteciperà al Salone con un proprio stand, dove saranno presentati mezzi e tecnologie in uso, insieme ad alcuni veicoli storici. Il personale illustrerà ai visitatori le caratteristiche delle auto impiegate nei servizi. Sarà presente anche la polizia stradale, con personale e mezzi dedicati. Nel corso delle tre giornate verranno fornite informazioni sull'educazione e la sicurezza stradale e sarà presentata la campagna 'Progetto Icaro'.