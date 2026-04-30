Lamborghini Arena, a Imola il Village tra sport, artigianato e tecnologia. Attività immersive, simulatori e installazioni

È partito il countdown per Lamborghini Arena a Imola, dove il Village si prepara a diventare il fulcro esperienziale dell'evento, con un'offerta che unisce intrattenimento, innovazione e racconto del marchio attraverso partner e licenziatari selezionati. Spazio dinamico e trasversale, il Village proporrà attività pensate per coinvolgere il pubblico in modo diretto, dalle esperienze di guida ai momenti dedicati al lifestyle, fino a installazioni artistiche e sensoriali. Ad accogliere i visitatori sarà Bridgestone, Official Partner dell'edizione 2026, con una presenza diffusa e l'esposizione di pneumatici sviluppati per la gamma Lamborghini, affiancata da simulatori di guida con sfide a tempo e premi per i migliori risultati. Previsto anche un servizio dedicato al montaggio di pneumatici ad alte prestazioni.

L'anima sportiva sarà rafforzata dalla presenza di Babolat, con un campo da padel e anticipazioni sulla collaborazione con il brand, mentre Macron proporrà le collezioni di abbigliamento sviluppate con Lamborghini. Ampio spazio anche alla manifattura e alla creatività, con Tod's che porterà a Imola un maestro artigiano impegnato nella realizzazione dal vivo del Gommino, e 24Bottles con attività di personalizzazione artistica. Presenza intergenerazionale per Mattel con Hot Wheels, che offrirà una pista per bambini e presenterà in anteprima un nuovo modello Lamborghini in scala, destinato ai collezionisti. Il Village punterà anche su esperienze sensoriali: Sonus faber allestirà una lounge immersiva dedicata al suono, con focus su sistemi audio sviluppati per modelli Lamborghini, mentre Lavazza curerà l'offerta beverage con coffee truck e proposte dedicate nelle aree hospitality. A completare l'ambiente, contributi musicali firmati Technics.

Non mancheranno momenti dedicati al benessere, con 02H che proporrà sessioni di crioterapia e OWAY con servizi di styling e prodotti agricosmetici. Sul fronte tecnologico, Vesaro metterà a disposizione simulatori di guida avanzati, mentre Ducati offrirà test ride della propria gamma, rafforzando il legame con la cultura motoristica italiana. Pirelli sarà presente con un'installazione ispirata a modelli Lamborghini e attività interattive sui riflessi. Spazio infine alla sostenibilità con il Gruppo Hera e il progetto artistico Scart, che porterà installazioni realizzate con materiali di scarto industriale, affiancate da momenti di incontro e approfondimento. Un percorso che unisce intrattenimento e riflessione, confermando il Village come elemento centrale dell'esperienza Lamborghini Arena.