Lamborghini, Art potenzia il sistema d'infotainment della Huracan Evo

Arriva l'aggiornamento dell'infotainment nei nuovi modelli 2021 della Huracán EVO. Art, l'azienda che ha sede in provincia di Perugia e che progetta prodotti elettronici ad elevate prestazioni, ha collaborato con Lamborghini per potenziare il sistema di infotainment, Lamborghini Infotainment System (LIS). Più flessibilità e libertà nella gestione dei sistemi centralizzati, funzioni di navigazione, comfort, sicurezza e intrattenimento.

Con questo innovativo sistema sono proposte nuove funzionalità come il raccoglimento di dati, servizi diagnostici e impostazioni utente; con il nuovo sistema OTA (Over The Air) di LIS, gli aggiornamenti software possono essere effettuati da remoto, senza la necessità di dover raggiungere l'officina. I dati raccolti sullo stato dell'auto vengono inviati real time ad un cloud di back-end e vengono elaborati per dare all'utente nuovi servizi. Qualche esempio, dal monitoraggio del veicolo all'avviso di velocità passando per la manutenzione predittiva all'implementazione dei servizi per il monitoraggio del traffico in tempo reale (Live Traffic); fino agli aggiornamenti software e all'utilizzo dell'assistente personale di Amazon Alexa.

Il nuovo sistema migliora anche l'esperienza delle vetture in pista, con una serie di migliorie, come la registrazione dei percorsi, le mappe, i video e gli audio delle sessioni di gara, la visualizzazione delle notifiche live sulla mappa relative al tempo parziale e al giro effettuati in pista, analisi dei dati e condivisione dei risultati su app dedicate.