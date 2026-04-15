Lamborghini celebra la giornata del Made in Italy esaltando il forte legame con territorio e giovani

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, Automobili Lamborghini ribadisce il proprio legame con l'Italia, il territorio emiliano e il patrimonio di competenze che rappresenta una delle espressioni più riconoscibili del Paese. Con una presenza internazionale che conta 186 dealer in 57 Paesi, la Casa di Sant'Agata Bolognese continua a portare nel mondo un modello produttivo fondato su artigianalità, innovazione e capacità manifatturiera. «Le nostre radici in Italia sono profonde e rappresentano un valore riconosciuto a livello globale», ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e ceo della società, sottolineando l'impegno quotidiano dell'azienda nel restituire valore al territorio e al sistema Paese.

Fondata e sviluppata a Sant'Agata Bolognese, dove oggi lavorano circa 3.000 persone, Lamborghini realizza ancora interamente ogni vettura nello stabilimento emiliano, confermando una produzione fortemente radicata localmente. Il legame con l'Italia si riflette anche nella filiera: circa il 60% degli investimenti nella catena di fornitura è destinato a imprese italiane, mentre il 35% dei fornitori ha sede in Emilia-Romagna. Sul fronte commerciale, l'Italia si conferma tra i mercati principali, entrando stabilmente nella Top 10 per consegne, in crescita del 27% nell'ultimo anno. Ma il rapporto con il Paese si estende anche alla formazione e alle nuove generazioni, con l'azienda riconosciuta per il tredicesimo anno consecutivo come Top Employer Italia e impegnata nella diffusione della cultura industriale, del design e dell'innovazione.

La presenza sul territorio si traduce inoltre in iniziative concrete a sostegno della comunità locale, tra cui l'accordo con il Comune di Sant'Agata Bolognese per progetti che spaziano dall'inclusione sociale ai servizi scolastici, fino alle attività culturali e di sensibilizzazione. A livello nazionale, prosegue anche la collaborazione con la Polizia di Stato, avviata nel 2004, con la fornitura di vetture destinate alla Polizia Stradale per attività operative come il pattugliamento e il trasporto urgente di organi.