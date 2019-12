Lamborghini Christmas Drive, da Sant’Agata all’Alto Adige lungo le sfidanti strade di montagna

SANT’AGATA - È partito dalla sede storica della “Casa del Toro” a Sant’Agata Bolognese il ‘Lamborghini Christmas Drive 2019’, un viaggio natalizio di tutti i modelli della gamma, Aventador Svj, Huracan Evo e Urus, con destinazione Brunico e Plan de Corones lungo le sfidanti e panoramiche strade di montagna dell’Alto Adige fino alla cima di Plan de Corones, a 2.275 metri di altitudine. La spedizione ha permesso di scoprire realtà che in Italia credono e investono in sostenibilità ambientale: dalla sede di Sant’Agata Bolognese, CO2 neutrale dal 2015, all’Alto Adige, tra le regioni italiane più virtuose nel rispetto dell’ambiente, fino a eccellenze della gastronomia.

Il viaggio - sottolinea Lamborghini - chiude un 2019 con vendite, fatturato e redditività che hanno raggiunto livelli senza precedenti nella storia del marchio. Per il 2019 saranno oltre 8.000 le Lamborghini consegnate in tutto il mondo, contro le 5.750 unità vendute nel 2018. Una crescita resa possibile grazie a Urus, che ha conquistato il 70% di clienti nuovi. Lamborghini vanta anche una leadership assoluta nei social del settore automotive: è passata sempre nello stesso periodo da qualche milione agli attuali 24.3 milioni di followers su Instagram e in generale vanta una fanbase di più di 38 Milioni di appassionati in tutto il mondo. Importanti anche le vittorie nel Motorsport: la Casa del Toro è stata l’unica azienda al mondo ad aver raccolto nel 2018 e 2019 la doppia vittoria alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring.