Lamborghini customer journey, un'esperienza d'acquisto unica. È un viaggio nel mondo della casa del toro

Il percorso che porta dalla scelta di una nuova Lamborghini fino alla consegna è un viaggio nel mondo della casa del toro che inizia con la configurazione, dove il desiderio inizia a tradursi in realtà. Nello studio Ad Personam, a Sant'Agata Bolognese, o in una delle lounges dell'universo Lamborghini diffuse nel mondo, il cliente può scegliere tra oltre 400 tonalità di colore, tra una vasta gamma di materiali e finiture e dare vita al processo creativo con gli specialisti del brand. Una volta completata la personalizzazione, ecco che la vettura si palesa nella sua essenza concreta ed il futuro proprietario può accedere, già dal momento dell'ordine, all'applicazione Lamborghini Unica, progettata per accompagnarlo lungo tutto il tempo di attesa che precede la consegna, circa un anno e mezzo e, successivamente, durante l'esperienza di utilizzo negli anni a venire.

Nel frattempo, il cliente Lamborghini ha la possibilità di partecipare ad un tour esclusivo dello stabilimento produttivo, che inizia dal Museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese ed arriva alle linee di produzione. Il momento della consegna può assumere un significato ancora più speciale quando avviene dove la vettura è nata, attraverso il programma di factory delivery La Prima, il cui nome richiama quello di una prima teatrale: l'istante in cui qualcosa di atteso a lungo si presenta finalmente al suo pubblico. Infatti, in una cornice riservata all'interno dello stabilimento, il cliente può vivere la consegna insieme a familiari ed amici, in un contesto pensato per valorizzare l'unicità dell'esperienza mediante un programma di unveiling che varia a seconda del modello e combina elementi fisici e digitali.

Un evento a cui prendono parte anche i manager Lamborghini, a testimonianza dell'attenzione che il brand dedica a ogni singolo cliente. Dopo aver ricevuto la vettura, infine, il cliente può vivere il mondo Lamborghini attraverso un ecosistema di attività ed esperienze pensate per mantenere vivo nel tempo il legame con la casa di Sant'Agata Bolognese: dai programmi di guida ad eventi organizzati in diverse destinazioni nel mondo, insieme alle attività dei Lamborghini Club.