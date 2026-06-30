Lamborghini Esperienza, vivere le emozioni del Toro a 360°. Dalla pista ai viaggi 5 format adrenalici e differenti

Le «Esperienze» di Lamborghini sono i viaggi con cui il brand consente ai clienti di scoprire alcuni dei luoghi più spettacolari della terra guidando la propria vettura. Nel programma 2026 sono previsti ventidue appuntamenti, suddivisi in cinque format e denominati, rispettivamente, Avventura, Terra, Giro, Neve e Corsa. Esperienza Avventura abbina guida e cultura lungo itinerari che conducono gli equipaggi in località storiche ed in siti del patrimonio dell'umanità. L'appuntamento del 2026 è quello che va dal 16 al 30 settembre, negli Stati Uniti, dove la Urus SE attraverserà i canyon e le pareti di roccia rossa dello Zion National Park, nello Utah. Esperienza Terra, invece, ha lo scopo di mettere la Urus SE alla prova sui fondi sterrati dei paesaggi più incontaminati. Per il 2026 rimane in calendario la tappa indiana, prevista per il mese di agosto, e l'appuntamento nell'outback australiano, in programma dal 13 al 28 ottobre. Esperienza Giro è dedicata ai clienti interessati a viaggi contemplativi, in cui la guida si mescola con la cultura.

Nel 2026, dal 10 al 14 luglio, una carovana di Urus SE, viaggerà su strade immerse nella natura tra il Montana ed il Wyoming, negli Stati Uniti, mentre a metà settembre sarà la volta dei paesaggi della Cina, prima della tappa conclusiva in India, prevista per il mese di novembre. Esperienza Neve consente di mettere alla prova la tenuta di strada su strade innevate e percorsi ghiacciati. Partita sul Ghiacciodromo di Livigno nel 2012, è arrivata fino al lago Yunlong, nella Mongolia Interna. I due appuntamenti del 2026 hanno visto Revuelto, Temerario, Urus SE e Huracán Sterrato impegnate a Montebello in Quebec, Canada, sul ramo ghiacciato del fiume Ottawa, a gennaio e in Mongolia, a marzo, sulle impervie distese bianche di Yakeshi. Esperienza Corsa trasforma i clienti in piloti per un giorno sui circuiti di tutto il mondo. A giugno si è svolto l'appuntamento di Silverstone, nel Regno Unito, con la Temerario protagonista, mentre il gran finale è previsto con gli eventi del 16 settembre, sempre con la Temerario, sulla pista di Toronto, in Canada, e sul tracciato australiano di Phillip Island dal 14 al 18 settembre.

Infine, She Drives Lambo riguarda iniziative rivolte alle proprietarie di Lamborghini, come quella di marzo, che si è svolta in Giappone, a Tokyo, a cui seguiranno altri appuntamenti che coinvolgeranno le appassionate clienti nel corso dell'anno con appuntamenti in Australia, a settembre, ed in Cina ad ottobre. «Le Esperienze Lamborghini rappresentano una delle espressioni più autentiche del rapporto che costruiamo con i nostri clienti - ha dichiarato Federico Foschini, chief marketing & sales officer di Automobili Lamborghini - un legame che nasce dalla vettura, ma continua ben oltre il momento della consegna».