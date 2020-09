Lamborghini, fabbricata Aventador numero 10mila. E' una SVJ Roadster, destinata al mercato thailandese

SANT'AGATA - La Lamborghini Aventador numero 10mila esce dallo stabilimento di Sant'Agata Bolognese. L'esemplare, che arriva a nove anni dal lancio della vettura, è una Aventador SVJ Roadster di colore Grigio Acheso con livrea Rosso Mimir e interni in Rosso Alala e Nero. La vettura è destinata al mercato thailandese.

La gamma Aventador ha debuttato nel 2011 nella versione coupé come Aventador LP 700-4. La monoscocca in fibra di carbonio di tipo integrale e il motore V12 da 700 CV di potenza, con accelerazione di 2,9 secondi da 0 a 100 km/h, velocità massima di 350 km/h. Nel 2012 è stata presentata la versione Roadster, con tetto composto di due elementi in fibra di carbonio. Al Salone di Ginevra 2012 è stata presentata l'Aventador J, esemplare unico senza tetto e classico parabrezza. Nel 2016 è stata la volta di Aventador Miura Homage, tributo all'antesignana delle supersportive V12 Lamborghini, e di Aventador S, con motore V12 con 40 CV in più. Nel 2019, l'esemplare unico di Aventador S by Skyler Grey.