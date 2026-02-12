Lamborghini, impegno sul territorio e in azienda: brand conferma impegno nel contrasto al gender gap promuovendo accesso a Stem

Fondamentale per Automobile Lamborghini è impegnarsi nel contrastare il gender gap valorizzando il ruolo delle donne nella discipline Stem (ingegneria, scienza dei materiali, matematica e tecnologie digitali) come evidenziato in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e della Ragazze nelle Scienza. Un impegno sia all'interno dell'azienda sia attraverso iniziative rivolte al territorio e alle nuove generazioni è quello assunto da dal costruttore automobilistico che considera la valorizzazione delle competenze femminili un fattore strategico per la propria crescita.

L'azienda di Sant'Agata Bolognese è impegnata a creare un ambiente capace di attrarre, accogliere e sviluppare competenze diverse, favorendo percorsi professionali basati sul merito e sull'inclusione. Inoltre, grazie ad una rete di alleanze diffuse, contribuisce a ridurre il divario di genere già nelle fasi di orientamento scolastico. Con circa 680 le donne che lavorano al suo interno, Automobili Lamborghini nel 2025 vanta un tasso di nuove assunzioni femminili nell'area impiegatizia del 25%.

Insieme ad altre sette aziende Automobili Lamborghini fa parte della Rete Capo D, una comunità di imprese per le pari opportunità che dal 2019 promuove e diffondere la cultura della parità di genere. L'impegno di Automobili Lamborghini si estende inoltre all'ambito universitario attraverso il Muner, MotorValley University of Emilia-Romagna, di cui l'azienda è tra i fondatori. All'interno di questo percorso, nel 2023 è stato istituito il Gender Diversity and Empowerment Committee, promosso dal Muner insieme alle sue aziende partner.