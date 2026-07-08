Lamborghini, l'app ufficiale Apple Vision Pro consente di esplorare le supercar del Toro in ogni dettaglio

Lamborghini ha lanciato la sua app per Apple Vision Pro che consente ad appassionati e collezionisti di entrare in contatto con i modelli della casa del toro in una maniera totalmente immersiva. Infatti, offre la possibilità di posizionare una Lamborghini digitale, fedele alla realtà, direttamente nel proprio ambiente, visualizzando l'auto sia in scala reale o ridimensionandola. In questo modo, permette sperimentare la vettura senza limitazioni fisiche, navigando attraverso gli occhi e le mani in un ambiente completamente digitale progettato dalla stessa Lamborghini.

Inoltre, grazie ai display ad altissima risoluzione di Apple Vision Pro, aggiunge un elevatissimo livello di riproduzione per ogni minimo dettaglio: dal design esterno al propulsore, passando per gli interni, dove evidenzia ogni elemento dell'abitacolo. Attualmente, con l'app Lamborghini, disponibile sull'App Store per Apple Vision Pro, è possibile visionare in maniera approfondita la Temerario, per scoprire le particolarità del suo V8 biturbo ibrido; la Revuelto, per analizzare l'interazione tra la power unit ibrida con motore termico V12 e le soluzioni aerodinamiche; la Urus SE, forte di un sistema ibrido potente e raffinato e la Urus SE Performante, che si è evoluta nel gruppo propulsore, nell'aerodinamica, nelle sospensioni, e sfoggia un design con cui sottolinea le sue prestazioni.

«Apple Vision Pro ci permette di trasmettere l'emozione pura e la genialità ingegneristica di Lamborghini - ha affermato Tim Bravo, director of communications di Automobili Lamborghini - in un modo che risulta del tutto naturale ma al tempo stesso assolutamente magico».