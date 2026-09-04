Lamborghini, la Temerario “indossa” la divisa della Polizia. Cerimonia con il ministro dell'Interno Piantedosi

Un inedito motore V8 biturbo di 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 920 Cv: è la nuova Temerario della Automobili Lamborghini, messa a disposizione della Polizia di Stato. L'auto della casa del Toro è stata presentata oggi nella sede di Sant'Agata Bolognese, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, accolto dall'ad della Lamborghini Stephan Winkelmann. Alla cerimonia ha partecipato anche il prefetto Renato Cortese in rappresentanza del capo della Polizia Vittorio Pisani.

La nuova super sportiva sarà impiegata nei «servizi a più alto valore sociale», come il trasporto d'urgenza di organi e materiale sanitario. Il nuovo esemplare entra nella flotta della polizia dopo oltre vent'anni di collaborazione avviata nel 2004, periodo in cui le vetture della casa emiliana hanno portato a termine più di 200 missioni per il trasporto di organi in tutta Italia.

Grazie ai suoi 920 CV, la Temerario garantisce la massima tempestività nelle missioni più delicate. Il primo modello affidato alla polizia è stata la Gallardo, successivamente la Gallardo LP 560-4, le Huracán, impiegate negli anni lungo le principali arterie autostradali del Paese, e la Urus Performante, operativa dal 2023.