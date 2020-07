Lamborghini, studio Ad Personam diventa virtuale. Ora la Aventador SVJ Xago Special Edition “tailor made” anche da casa

SANT'AGATA - Automobili Lamborghini ha creato un nuovo studio Ad Personam di tipo virtuale, per offrire sessioni di consulenza ai clienti di tutto il mondo che desiderano personalizzare la loro nuova Lamborghini, senza recarsi nel reparto specializzato a Sant'Agata Bolognese. A partire da luglio 2020 - rende noto un comunicato - è possibile infatti prenotare una consulenza preliminare di circa due ore tramite il proprio concessionario, raggiungendo il proprio referente per la vendita presso lo showroom o da un altro luogo, per una sessione dedicata con gli esperti Lamborghini e una full immersion nelle molteplici opzioni Ad Personam disponibili.

Durante la videochiamata, con l'ausilio del relativo modello d'interesse nello studio, il team Ad Personam avanzerà proposte di design e suggerimenti di configurazione in tempo reale, avvalendosi di smartphone per consentire al cliente di esplorare e osservare da vicino i dettagli della vettura. A seguito della consulenza virtuale, al cliente saranno inviate proposte complete che includeranno rendering e persino campioni dei materiali. Per celebrare il nuovo servizio Ad Personam, Lamborghini annuncia l'Aventador SVJ Xago Special Edition: una vettura prodotta in sole dieci unità e riservata ai clienti che scelgono di personalizzare la propria Aventador SVJ in modalità virtuale.

La Xago, che trae ispirazione dalla conformazione nuvolosa esagonale sopra al Polo Nord di Saturno e dalla forza dell'esagono in natura, celebra l'iconico pattern esagonale del design Lamborghini. All'esterno, la Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition è caratterizzata da un effetto esagonale in argento sfumato creato ad hoc, con una livrea a contrasto Ad Personam unica per ciascuna vettura e cerchi Ad Personam in nero Nireo lucido. All'interno i sedili sfoggiano un motivo esclusivo che riprende il tema esagonale e uno speciale colore a contrasto abbinato all'esterno. Ciascuno dei dieci modelli Aventador SVJ Xago sarà identificato da una targhetta numerata.