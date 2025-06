Lamborghini, Pecco Bagnaia al volante della nuova Temerario. Dalla MotoGP alla supersportiva da appassionato del marchio

Il tre volte campione del mondo, di cui due in MotoGP (2022 e 2023), Francesco 'Pecco' Bagnaia, uno dei piloti più vincenti sulla griglia di partenza del Motomondiale in sella alla Ducati Desmosedici GP n. 63, ha provato in anteprimala nuova Lamborghini Temerario. Bagnaia è un grande fan delle supersportive di Sant'Agata Bolognese e non ha perso l'occasione di provare in anteprima la nuova High Performance Electrified Vehicle equipaggiata con il nuovo motore V8 biturbo Lamborghini capace di raggiungere i 10.000 giri al minuto.

«Sembra quasi di non guidare una macchina turbo - ha detto Bagnaia - ma un aspirato con un'erogazione più performante. Arrivare a 10.000 giri è incredibile e mi ha veramente stupito molto, così come la facilità di guida. È un insieme da paura». Inoltre, Bagnaia ha potuto apprezzare anche le prestazioni della Temerario, che grazie alla potenza di 920 CV erogata dal V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7» e da 0 a 200 in 7,1» raggiungendo una velocità massima di 343 km/h.