Lamborghini protagonista con la sua storia a Bologna espone Miura e Diablo

Anche Lamborghini Automobili è presente ad Auto e Moto d'Epoca, a Bologna, dove, in uno stand dedicato al Polo Storico del brand, che ha il compito di conservare e promuovere la storia della casa del toro mediante la gestione dell'archivio aziendale, oltre che attraverso il restauro e la certificazione delle Lamborghini storiche, fino all'ultima serie della Diablo, espone la scocca di una Miura S del 1968, in fase di restauro, e una Diablo SE del 1994. Ovviamente, si tratta di due modelli particolarmente significativi per il marchio di Sant'Agata Bolognese, che offrono uno sguardo sulle attività del Polo Storico, visto che la Miura, antesignana delle moderne supercar, presenta un restauro in evoluzione, con la parte anteriore in cui è avvenuta l'operazione di lastratura, e quella posteriore ancora in fase grezza e priva della carrozzeria.

La Diablo SE è un'esemplare proveniente dagli Stati Uniti ed è in procinto di essere ispezionata per ottenere la certificazione di autenticità. «Dopo lo straordinario debutto dello scorso anno, in cui abbiamo esposto una Espada all'inizio del restauro - ha dichiarato Alessandro Farmeschi, after sales director di Automobili Lamborghini - quest'anno siamo tornati ad Auto e Moto d'Epoca con una vettura che rappresenta una fase successiva del lavoro che svolgiamo. Con la Miura S, attualmente in fase di lastratura, e la Diablo SE, sotto analisi per ottenere la certificazione da parte del Polo Storico, il pubblico ha l'opportunità di ammirare da vicino due modelli straordinari quanto rari e può apprezzare il valore di un lavoro di restauro certificato Lamborghini».