Lamborghini Revuelto SV, in attesa del reveal il 14 agosto al The Quail è un missile all'Hockenheimring

La Lamborghini Revuelto SV sarà svelata il 14 agosto, al The Quail, uno degli appuntamenti più esclusivi della Monterey Car Week, insieme alla Revuelto Miura 60° Homage, anche lei in anteprima mondiale, e parallelamente al debutto in America della nuova Urus SE Performante. Nel frattempo, al fine di mostrare le sue capacità velocistiche, la nuova Revuelto SV ha stabilito il nuovo record sul giro per una vettura di serie all'Hockenheimring, fermando il cronometro sul tempo di 1:41.6 con il collaudatore e pilota ufficiale Lamborghini Marco Mapelli alla guida.

La scelta del circuito tedesco riflette l'obiettivo della casa del toro di voler stabilire un riferimento riconosciuto a livello internazionale. Infatti, questo tracciato ospita gare di Formula 1, del DTM e dei campionati GT e rappresenta uno dei benchmark più autorevoli per la valutazione delle capacità dinamiche di una vettura, visto che si caratterizza per la combinazione tra settori ad alta velocità, zone di forti decelerazioni e curve tecniche.

«La nuova Revuelto SV rappresenta un'espressione straordinaria della nostra visione di supersportiva Lamborghini - ha dichiarato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini - ogni elemento della vettura è stato sviluppato con l'obiettivo di portare le prestazioni a un livello ancora superiore». «Ha raggiunto un livello prestazionale che non avevamo mai sperimentato prima in Lamborghini - ha commentato Marco Mapelli, collaudatore e pilota ufficiale Lamborghini - la straordinaria sintonia tra vettura e pilota permette di sfruttarne appieno il potenziale».