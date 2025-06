Lamborghini Temerario Alleggerita al Motor Valley Fest 2025. Motore V8 ibrido biturbo da 920 cv ed aerodinamica più spinta

Lamborghini ha preso parte al Motor Valley Fest, dal 5 all'8 giugno, che ha celebrato le eccellenze del distretto automotive dell'Emilia-Romagna. In un programma in cui si sono susseguiti incontri e dibattiti sui trend del settore, non sono mancate le esposizioni automobilistiche. La casa di Sant'Agata Bolognese ha confermato la sua presenza in qualità di brand ambasciatore internazionale del Made in Italy e, nella prestigiosa cornice di Piazza Roma, a Modena, ha esposto la Temerario in versione Alleggerita.

Si tratta della vettura che segna il completamento della transizione all'ibrido dell'intera gamma. La supercar è spinta da un motore ibrido V8 biturbo con 920 CV di potenza, progettato e sviluppato da zero a Sant'Agata Bolognese, e capace di raggiungere i 10.000 giri/min. La versione Alleggerita si rivolge a clienti più orientati alla guida in pista. Infatti, il peso scende di oltre 25 kg se si opta per l'uso di cerchi in carbonio, e risulta ancora più efficiente dal punto di vista aerodinamico mediante una deportanza aumentata del 67% ed un'efficienza aerodinamica maggiorata del 62%.