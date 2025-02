Lamborghini, tutti i segreti del V8 biturbo della Temerario. Il powertrain ibrido ha soluzioni tecniche all'avanguardia

La Lamborghini, con la Temerario, ha abbandonato il V10 aspirato della Huràcan, per un passaggio epocale ad un powertrain ibrido in cui il V8 biturbo lavora in sinergia con 3 motori elettrici. La particolarità del propulsore, sviluppato da zero presso la sede della casa del toro, risiede nella sua capacità di raggiungere i 10.000 giri/min, grazie a delle soluzioni tecniche all'avanguardia. Nello specifico, il V8 biturbo, che presenta un motore elettrico posizionato tra sé ed il cambio, si avvale di due grandi turbocompressori situati nella sua architettura a V, di un albero motore piatto con angolo di 180° tra le manovelle, delle bielle in titanio, e dei bilancieri a dito rivestiti in DLC (Diamond Like Carbon).

Inoltre, tramite il contributo dei 3 motori elettrici, gira in modo fluido, alla stregua di un propulsore aspirato, ma vanta una potenza decisamente maggiore del V10 precedente per via del turbo. Grazie alla nuova power-unit, in cui il V8 biturbo è protagonista, la Temerario può contare su di una potenza di sistema di 920 CV, che le consentono di ottenere prestazioni da riferimento, come l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in soli 2,7 secondi e la velocità massima di 343 km/h.