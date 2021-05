Lamborghini, una “vip lounge” nel cuore di Manhattan. Nello spazio di New York anche uno studio di personalizzazione

NEW YORK - Una nuova Vip Lounge per Lamborghini nel cuore di Manhattan. La casa di Sant'Agata Bolognese ha infatti inaugurato un nuovo spazio nell'esclusivo quartiere di Chelsea, nel West Side di Manhattan. Cinquecento metri quadrati di spazio privato che permetteranno ai visitatori di immergersi nel mondo Lamborghini e alla quale si potrà accedere solamente su invito. La Lamborghini Lounge di New York consente agli ospiti di ammirare in esclusiva modelli inediti, vivere esperienze gastronomiche italiane e visitare mostre personalizzate. I visitatori possono inoltre utilizzare questo spazio per organizzare riunioni ed eventi privati.

"Apriamo le porte di un luogo privato ad accesso esclusivo, che i nostri clienti e amici possono considerare casa loro - ha spiegato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini - e, sulla scia del successo delle nostre Lounge presenti in tutto il mondo, questa nuova sede di Manhattan stabilirà un legame vivace e personale per la condivisione dell'identità e del lifestyle di Lamborghini, mostrando l'essenza della tradizione italiana. Non vedo l'ora di incontrare a breve i nostri clienti e gli amici di Lamborghini a New York". La sede è su due piani e mette a disposizione degli ospiti numerosi spazi privati e un concierge esclusivo al loro servizio. Uno studio di design ad personam permette ai clienti di configurare la propria Lamborghini, scegliendo tra una vastissima selezione di palette colori e materiali. Le sale riunioni e la cucina di design, realizzata dal produttore italiano di cucine di lusso La Dolce Vita, ospitano anche eventi privati, con uno chef italiano a disposizione dei clienti.

"Questo spazio unico consentirà di far scoprire Lamborghini ai nostri ospiti in una delle città più straordinarie al mondo - ha affermato Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini. Lo studio rappresenta un'appendice e un punto di contatto personale che prima era possibile trovare solo presso la nostra sede di Sant'Agata. Non vediamo l'ora di poter offrire questa possibilità ai visitatori VIP della nostra Lounge di New York, permettendo loro anche di ammirare modelli in edizione limitata e inediti". L'inaugurazione della Lounge vede anche il debutto newyorchese della Huracán Super Trofeo Omologata (STO), una supersportiva omologata per l'uso su strada, ispirata alla tradizione sportiva della serie di Huracán Super Trofeo EVO sviluppate appositamente per il campionato monomarca da Lamborghini Squadra Corse, ma anche alla Huracán GT3 EVO, vincitrice tre volte della 24 Ore di Daytona e due volte della 12 Ore di Sebring. Grazie al suo motore aspirato V10 da 640 CV, la Huracán STO a trazione posteriore regala le emozioni di un'esperienza su pista anche nella guida su strada.