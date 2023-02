Lancia, a Milano inaugurato il primo showroom con la nuova corporate identity

MILANO - Ha debuttato a Milano, a via Gattamelata all’interno dello spazio “Stellantis & You”, la nuova Corporate Identity di Lancia presentata a fine 2022: a contraddistinguerla un nuovo logo, un nuovo lettering del marchio e materiali innovativi, elevata cura per il dettaglio e colori raffinati utilizzati. L’obiettivo della nuova Corporate Identity - si spiega dal marchio - «è di posizionare il cliente al centro, fornendogli un’esperienza premium e immersiva, sia online che offline, alla scoperta della visione sulla mobilità del futuro, in piena coerenza con i valori del marchio». La nuova Corporate Identity Lancia verrà applicata su tutta la rete dei concessionari italiani e stranieri entro la metà del 2024, in occasione del lancio della Nuova Ypsilon. Il nuovo concept store Lancia evoca tutti i valori del marchio con un focus particolare sull’eleganza italiana. La facciata esterna è di colore scuro e mette in risalto le ampie vetrate luminose e la nuova scritta Lancia posta in posizione ben visibile all’ingresso.

L’abbinamento tra tonalità chiare e scure, insieme all’impiego di materiali ricercati, esprime valori premium e richiama l’eleganza di una autentica dimora italiana. Anche all’interno spiccano oggetti di arredo selezionati con cura, che rispecchiano la volontà del marchio di offrire un’autentica sensazione di home feeling tipica di una casa italiana. Il tutto valorizzato dalla luce naturale che attraverso le grandi vetrate, mette in risalto le vetture esposte al centro del salone. Completano i nuovi showroom, le zone adibite alla consegna dell’ auto acquistata e all’After Sales, sempre in perfetta coerenza con il principio di accogliere il cliente in un’atmosfera accogliente. «La nuova Corporate Identity Lancia parte da Milano ed entro la fine di quest’anno sarà implementata sul 50% della rete italiana mentre all’estero inizieremo tra un anno per completare il processo entro la metà dello stesso anno, in vista del lancio della Nuova Ypsilon.» dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

«Una nuova Corporate Identity che riflette i quattro i pilastri alla base del piano strategico decennale di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita che assicura al cliente un’esperienza di acquisto premium. Siamo pronti ad accogliere i clienti nei nostri nuovi showroom, eleganti all’esterno e accoglienti all’interno, per far vivere loro un’esperienza user-centric e immersiva, sia online che offline, ricreando una sensazione di home feeling attraverso materiali, colori e cura per il dettaglio ispirati all’architettura e al design italiano degli interni».